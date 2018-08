Todo por lo que sí cobra Ryanair La low cost mantiene su liderazgo en España a través de precios muy atractivos, sin embargo, el valor final de viajar con la aerolínea esta sujeto a diferentes tasas por equipaje, asientos, comida a bordo o diferentes gestiones administrativas

El último cambio en la política de equipaje a bordo de Ryanair, anunciado en la noche de este jueves, obligará a los clientes no prioritarios a pagar entre 8 y 10 euros por las maletas de hasta 10 kg que se introduzcan en cabina. Es decir, con esta media cada pasajero solo podrá llevar una bolsa de viaje sin coste alguno (siempre que supere los 35 x 20x 20 cm). Los clientes prioritarios - por ejemplo, los que hayan adquirido tarifas como la Flexi Plus o Familiy Plus- tendrán la libertad de transportar dos bolsas grátis, incluyendo una maleta. Si se incumpliera cualquier condición, esto repercutirá en el pasajero a través de un recargo de 50 euros. Esta modificación se une a la lista de cargos o extras con que cuenta la compañía, según el tipo de servicio que se requiera y que se pueden consultar en su página web.

Al margen de la venta de productos a bordo como perfumes, productos de belleza o de electrónica, si se opta por alguna bebida o comida hay que pagar por ella. Desde diferentes tipos de snacks a dos o tres euros hasta perritos a cinco euros o menús a 10 euros (pancakes, croissants, lasañas,...) pasando por bebidas alcohólicas o refrescos con precios que oscilan entre los tres y ocho euros. También son de pago las comidas calientes.

Antes de embarcar

Antes de pensar en el equipaje, a la hora de elegir asiento, podemos optar por un mayor espacio o por que sean plazas delanteras. En el primer caso se cobrará un cargo de 15 euros, mientras que en el segundo añadan 13 euros extra al precio. En el caso de un asiento estándar este solo tendrá un recargo de 4 euros.

De igual modo, si se requiere emitir la tarjeta de embarque por segunda vez a través de la web de la low cost esta opción es gratuita, mientras que en el aeropuerto por este servicio se cobra un extra de 20 euros. Por prioridad de embarque, al solicitarlo por internet se añaden 5 euros al precio final mientras que en el aeropuerto este servicio conlleva un cargo de 6 euros. En su web, la aerolínea advierte que una cosa es embarcar antes y otra cosa es tener ya nuestro asiento asignado para ello se pueden comprar en el momento por 10 euros más o por 20 euros por medio del centro de llamadas.

A la hora de facturar en el aeropuerto, dependiendo de la tarifa que se elija («Estándar», «Plus» o «Flexi Plus») este servicio puede salir gratuito o conllevar un sobrecargo de 55 euros. Ryanair también aplica un recargo para servicios como la modificación de vuelo, de entre 35 y 65 euros desde la web y dependiendo de si estamos en temporada baja o alta. En el mismo aeropuerto este servicio cuesta entre 50 y 95 euros.

Por su parte, el cambio de nombre por pasajero puede costar 115 euros si se hace online o 160 euros en ventanilla. También el reembolso tiene unos costes administrativos de hasta 20 euros por pasajero.

Equipaje

Al igual que otras compañías, también hay que abonar extras por motivos como el exceso de equipaje - 11 euros por kilo- solo disponible en el mostrador, por la Declaración Especial de Equipaje Valioso (50 euros) o viajar con bebés: 25 euros por persona y trayecto de vuelo, siempre que este sea menor de 2 años en el viaje de ida y vuelta. También la aerolínea irlandesa cobra por las sillas para coche, las cunas de viaje o equipamientos similares para los más pequeños, que superen los dos artículos que se pueden transportar grátis por bebé. Por ejemplo, una silla de paseo más una cuna de viaje o silla para el coche. Si se contrata a través de internet 15 euros y 20 euros si se solicita en el mismo aeropuerto. Un cargo que se cobra por artículo y sector de vuelo.

También es suceptible de recargo el transporte de bicicletas, con un peso máximo de 30 kg. Si se contrata desde la web cuesta 60 euros y 75 euros si se solicita en la propia terminal. Todo ello se abona por artículo y trayecto. De igual modo, también se cobran 55 euros (web) y 65 euros (aeropuerto) por artículo y trayecto, en el caso del equipo deportivo o 30 y 35 euros, en el caso de un equipo de golf hasta un máximo de 20kg.

Cambios de última hora

Si finalmente no se coje el vuelo, cualquier gestión para ser transferido al siguiente programado que esté disponible cuesta 100 euros por pasajero y sector. Eso sí, esta gestión solo será válida a menos de 40 minutos antes de la salida y hasta una hora después del horario de salida del vuelo inicialmente reservado.