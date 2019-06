Unai Sordo pide que la persecución del fraude en la contratación temporal sea de oficio El secretario general de Comisiones Obreras ha dicho que hacen faltan «medidas contundentes» para combatir las tasas de temporalidad

El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, ha defendido que la persecución del fraude en la contratación temporal tiene que ser de oficio y ha lamentado que, cuando la justicia da la razón al trabajador, al tratarse de contratos de tan escasa duración, generen “indemnizaciones minúsculas”. En esta línea, ha reivindicado que son necesarias “acciones contundentes” contra las tasas de temporalidad en España.

El líder de CC.OO. ha hablado sobre la política estratégica nacional de aquí a cuatro años. “No queremos pensar que tenga que basarse solo en la corrección de las reformas pasadas. España tiene abordar, además, una serie de debates estratégicos en materia sociolaboral”. Según ha manifestado Sordo, CC.OO. está dispuesta a participar en un debate "en profundidad" sobre aspectos importantes del Estatuto de los Trabajadores, aunque ha matizado que "no accederemos al debate si sirve como burladero para no afrontar la corrección de las reformas laborales que tenemos pendientes”.

Unai Sordo ha concretado que, desde su sindicato, plantean una “corrección de los aspectos centrales de la actual legislación laboral y de la reforma de 2012 para abrir un marco de negociación más amplio, con mayor perímetro de reformas a negociar, que suponga una derogación del resto de los aspectos de las reformas laborales, lo que se conoce como derogación por elevación”.

Preguntado sobre si le han instado a que medie para la formación de un gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, Unai Sordo ha dicho que “ni es nuestra función ni nadie nos ha solicitado mediar, lo que no quiere decir que no hablemos con todo el mundo”. El secretario general de Comisiones Obreras ha expresado que “sería deseable” un acuerdo entre ambas formaciones, al tiempo que ha aprovechado para afirmar que “no se entiende que Ciudadanos sea un partido deseable para una coalición cuando no ha demostrado nada en materia de gestión” y que “no se deben demonizar los gobiernos de coalición de izquierdas en España".

Unai Sordo ha pedido la derogación de la reforma de pensiones del año 2013. “La esperanza de vida se va a seguir incrementando, va a haber más pensionistas y, además, van a tener pensiones más altas”, ha advertido durante su intervención en el curso de verano organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. “Todo esto va a tener un impacto muy serio sobre el incremento del gasto que seguramente va a andar en torno a tres o más puntos de PIB. España tiene un debate estratégico sobre mejorar la estructura de ingresos del sistema de pensiones para hacerla más sostenible”, ha añadido.

Por otra parte, el secretario general de Comisiones Obreras ha anunciado que los sindicatos van a recurrir al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que asegura que los complementos salariales deben tenerse en cuenta en a la hora de calcular la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros.

La Audiencia Nacional estableció este martes que los complementos salariales cuenten a la hora de calcular el salario mínimo y rechazó así la pretensión de los sindicatos, que solicitaban que a los 12.600 euros anuales (900 al mes en 14 pagas) se sumaran otros conceptos.