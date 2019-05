Vodafone, EE y telecos japonesas ponen ya en cuarentena los móviles Huawei Los dos operadores británicos paralizan el pedido de «smartphones» de la marca china para la puesta en marcha de sus redes 5G y Softbank y KDDI aplazan el lanzamiento del Huawei P30 Lite

Huawei está sufriendo ya una de las previsibles consecuencias de la orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos que impide a Google, Qualcomm, Intel y otras tecnológicas americanas suministrar componentes y «software» al fabricante chino: la paralización de pedidos de teléfonos móviles de Huawei por parte de los principales operadores del mundo. Las telecos británicas Vodafone y Everything Everywhere (EE), que tienen previsto poner en marcha sus nuevas redes móviles 5G en los próximos meses, han paralizado el pedido de «smartphones» compatibles con esta infraestructura en Reino Unido. Por su parte, las japonesas Softbank y KDDI han aplazado el lanzamiento de uno de los último modelos de la marca asiática, el Huawei P30 Lite.

Vodafone anunció la semana pasada que el próximo 3 de julio comenzará a dar cobertura 5G en varias ciudades de Reino Unido. Ese plan incluye el pedido a varios fabricantes de distintos dispositivos compatibles con la tecnología 5G, ya que los móviles actuales no lo son, para su venta a los usuarios. En concreto, el operador dirigido por Nick Read tenía previsto operar en 5G con terminales Samsung, LG, Xiaomi y Huawei. El pedido de estos últimos queda ahora en cuarentena hasta que se aclare la situación comercial entre la marca china y sus proveedores estadounidenses, entre ellos Google, que le vende el sistema operativo (Android) de sus aparatos.

«Estamos paralizando los pedidos del Huawei Mate 20X 5G en el Reino Unido», ha confirmado en un comunicado Vodafone, en que que matiza que se trata de «una medida temporal mientras haya incertidumbre respecto a los nuevos teléfonos Huawei 5G». El grupo británico tiene previsto el lanzamiento de la red 5G también en España este verano, aunque por ahora sin una fecha definida. En este sentido, fuentes de la teleco en nuestro país aclaran que en España todavía no se ha tomado ninguna decisión respecto a un posible veto temporal a la marca Huawei.

Everything Everywhere (EE), otro gran operador móvil británico y que será la primera teleco del país en estrenar su red 5G, a finales de este mes, ha adoptado una medida similar al paralizar la venta del modelo Huawei 5G. El consejero delegado de la compañía, Marc Allera, informó de que no reactivará las ventas de los dispositivos del fabricante asiático hasta tener la confianza y seguridad a largo plazo de que aquellos clientes que compren esos terminales van a seguir recibiendo soporte de Huawei.

Huawei ha sufrido también un duro revés en el mercado japonés, onde dos de las tres firmas de telefonía móvil más importantes de la isla, Softbank y KDDI, han anunciado que aplazan «sine die» el lanzamiento del nuevo modelo de la firma china Huawei, el P30 Li. La primera de estas telecos tenía previsto sacar al mercado este terminal este mismo jueves, y la segunda a lo largo de este mes.