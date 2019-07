Zapatero admite que en su mandato se generó una burbuja de 29.281 millones El déficit del sistema eléctrico era de 18.851 millones de euros al cierre de 2018 y no quedará saldado por los consumidores hasta 2028

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció ayer que durante su mandato entre 2004 y 2011 se generó una burbuja en el sector de las renovables al incentivar y dar primas a la generación eléctrica con energía eólica y, sobre todo, con la solar fotovoltaica. Esa burbuja generó un déficit de tarifa (diferencia entre los ingresos de las actividades reguladas y los gastos) de 29.281 millones de euros durante sus dos gobiernos.

Durante su intervención en la presentación del informe «Statistical Review of World Energy 2019» de BP, Zapatero justificó esa situación en que España «tiene tendencia» a originar burbujas. «En cuanto hay un sector que se incentiva, que se prima, que hay expectativa de demanda, pues el riesgo que tienes ahí inmediato es la burbuja». Lo sabré yo».

Recordó que con la instalación de las renovables «se hacía como con las hipotecas», pues estos derechos «se hacían cédulas, se empaquetaban» y eran comprados por fondos de inversión. Afirmó que «había burbuja, pero vivimos una gran transformación y nuestra capacidad instalada de energías renovables ha dado un salto extraordinario».

Hay que recordar que el déficit de tarifa fue creado en el año 2000 por el segundo Gobierno de José María Aznar, pues entre otros motivos y como él mismo ha reconocido, la tarifa de la luz se utilizaba como un arma política y para equilibrar la inflación. El déficit de ese año fue de 250 millones de euros.

En 2008, con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria, en nuestro país se instaló la cifra récord (aún no se ha superado) de 2.718 megavatios (MW) de potencia solar fotovoltaica, con unos costes un 80% superiores a los actuales. El déficit de ese año fue de 6.287 millones de euros.

El desfase había superado los 30.000 millones de euros en 2013, cuando el Gobierno de Rajoy decidió poner fin a esa burbuja que amenazaba ser más grave que la de la banca. El año siguiente fue el primero en el que el sistema eléctrico generó superávit (550,3 millones de euros). El déficit al cierre de 2018 era de 18.851 millones de euros y no quedará saldado por los consumidores hasta 2028.

Rodríguez Zapatero añadió que hay que ser «exigentes» en las políticas de objetivos de cambio climático, pues cree que «más vale partir de objetivos de altísimo nivel», como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien le pidió «ser valiente». La transición energética «es el reto más importante de la civilización» y el cambio climático es una certeza irrenunciable», dijo.

Sobre Venezuela, comentó que «he estado desde hace tres o cuatro años trabajando por intentar que en Venezuela no se produzca una catástrofe de confrontación civil», y destacó que por eso conoce «todas las interioridades de la competición que ahí se establece. Y no pasaría lo que pasa en Venezuela si no fuera el país que tiene más reservas de petróleo del mundo. Así de claro».

Por su parte, el presidente de BP España, Luis Aires, dijo que «existe cierto riesgo en la actualidad de que se cree otra burburja en las renovables porque se están adquiriendo derechos para especular, lo que hará subir los precios».

Neutralidad tecnológica

Afirmó que las renovables «son esenciales en la transición energética, pero para una descarbonización rápida en la generación eléctrica son necesarias todas las energías, como el gas natural». Añadió que «defendemos la neutralidad tecnológica», es decir, una transición energética «rápida y al menor coste».

También volvió a pedir medidas para renovar el parque automovilístico español, ya que la media tiene una antigüedad de 12,5 años. «Las dudas de los consumidores para comprarse un coche al día de hoy, dado que los eléctricos son aún muy caros, hace que aumente la antigüedad de los vehículos y, por lo tanto, se dispara la emisión de gases contaminantes».