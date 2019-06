RENTA 2018-2019 Pasos para cambiar una declaración de la Renta que ya está presentada El contribuyente puede solicitar la rectificación de su autoliquidación accediendo otra vez a su expediente de Renta y marcando la casilla 127

Si ya has presentado la declaración de la Renta, pero has detectado errores u omisiones de forma posterior, es posible cambiar los datos. Así, el contribuyente puede solicitar la rectificación de su autoliquidación accediendo otra vez a su expediente de Renta y marcando la casilla 127. Esta petición tiene el objetivo de iniciar un procedimiento de rectificación de una autoliquidación de 2018, por resultar una cantidad a devolver mayor a la solicitada en principio o un importe a ingresar menor. La Agencia Tributaria subraya, por otro lado, que también se puede recurrir a esta opción en caso de que sea necesario informar de un dato que no afecta al resultado final de la declaración.

Además, en el caso de que los errores en declaraciones ya presentadas hubieran conllevado la realización de un ingreso inferior o una devolución superior a las correspondidas legalmente, estas deberán regularizarse mediante la presentación a través del programa Renta web de una declaración complementaria.

La rectificación de la autoliquidación podrá realizarse siempre y cuando Hacienda no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por errores y omisiones. Tampoco puede haber transcurrido el plazo de cuatro años desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación o desde el día siguiente a la presentación de la declaración se ésta se presentó fuera de dicho plazo.

A continuación, recopilamos todos los pasos posibles para realizar las modificaciones pertinentes:

1. El acceso a la acción de «Modificación de una declaración ya presentada» puede realizarse desde el portal Renta 2018 en el apartado «Más trámites» y pinchar en la opción «Modifique su declaración ya presentada».

2. También se puede entrar a través de la opción «Modificación de una declaración ya presentada», que está situada dentro de los trámites electrónicos para el modelo 100 en la sede electrónica.

3. El acceso requiere identificarse con firma digital (certificado o DNI electrónico), sistema Cl@ve PIN o con el número de referencia del expediente de Renta.

4. También puedes revisar que tu declaración está presentada y después, realizar cambios en el «Estado de la Tramitación», donde aparece el mensaje «Su declaración se está tramitando» y en «Historia del Expediente» dispone de la «Grabación de la declaración». Aquí, para llegar a la modalidad de rectificar la declaración, debe entrar en «Servicios Disponibles» y pinchar en «Modificación de declaración».

5. Si ha sentrado a través del paso anterior, al iniciar el programa Renta Web se muestra una ventana a través de la cual continuar con la última sesión de trabajo guardada, cambiar la declaración presentada o iniciar una nueva declaración. A continuación, hay que hacer clic en «Modificar declaración presentada».

6. Dentro del programa, tienes que ir a la casilla 127 y marcar en la nueva ventana la opción «Si desea iniciar un procedimiento de rectificación...». A continuación se muestran los datos de la anterior autoliquidación: el resultado a ingresar de anteriores autoliquidaciones o liquidaciones administrativas correspondientes al ejercicio 2018 (casilla 681) o bien el resultado a devolver (casilla 682) y el «Número de justificante de la autoliquidación» de la autoliquidación cuya rectificación se pide.

7. Después de facilitar esta información, en la página web recomiendan trabajar sobre la declaración presentada, ya que la nueva comprenderá, además de los datos reflejados en la autoliquidación originaria, los de nueva inclusión o modificación.

8. Antes de finalizar, puedes verificar los datos utilizando el botón «Validar» para confirmar si la declaración está correctamente cumplimentada. Por último, pulsa el botón «Presentar declaración» para finalizar el procedimiento.