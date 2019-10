Cinco claves de las hipotecas negativas Estos préstamos para comprar vivienda están proliferando en países como Dinamarca y Suiza

Algunas entidades financieras fuera de las fronteras españolas están comenzando a ofrecer a los clientes hipotecas negativas. Estos préstamos para comprar vivienda están proliferando en países como Dinamarca y Suiza, donde los tipos de interés de sus bancos centrales son negativos. En España, donde se siguen las directrices marcadas por la política monetaria del Banco Central Europeo, los tipos de interés siguen en el 0%. Desde pisos.com te contamos más sobre esta clase de hipotecas.

Práctica puntual. La premisa básica de estos contratos hipotecarios es que el banco subvenciona parte de la compra al cliente. Así, no solo no se pagan intereses, sino que además se cobra por pedir el préstamo. Los bancos que las comercializan admiten que no se trata de un producto masivo, sino que solo se oferta a determinados clientes y con plazos de amortización que no superan los diez años.

No salen gratis.Como en el Monopoly, la banca siempre gana. En realidad, lo que las entidades dejan de ganar vía intereses, lo compensan a través del cobro de comisiones que en un préstamo normal no existen. O bien por medio del pago de las primas de los seguros que llevan asociadas las hipotecas. En el fondo, la banca prefiere prestar barato o gratis antes de tener el dinero parado.

Divisa diferente. Dinamarca y Suiza no pertenecen al Eurosistema, lo que significa que no han perdido soberanía sobre su moneda. Actualmente, sus entidades cobran por financiarse porque sus bancos emisores tienen los tipos en negativo. Dado que su economía es deflacionaria, lo que se cobra al cliente tiene más valor. Además, los préstamos se han abaratado para permitir que las viviendas suban de precio.

Cláusula cero. Aunque el Euríbor esté en mínimos históricos, las tasas negativas que ha alcanzado el índice de referencia más utilizado por las hipotecas en España no son alarmantes. Así, las revisiones que se están realizando en los préstamos vivos no suponen una devolución de intereses elevada. Por otro lado, la aplicación de la cláusula cero no permite que el acreedor llegue a pagar dinero al deudor.

No llegarán a España. Es poco probable que las hipotecas negativas acaben aterrizando en el mercado español. La razón está en la propia normativa. Tal y como dispone la Ley 5/2019 de Contratos de Crédito Inmobiliario en su artículo 21.4 sobre las hipotecas, «el interés remuneratorio de estas operaciones no podrá ser negativo». No obstante, si el Banco Central Europeo decidiera bajar los tipos como ya ha hecho con los depósitos, quizá se produzca un cambio de escenario.