Cinco consejos para alquilar una vivienda a estudiantes extranjeros Dominar el inglés y entender las necesidades de cada tipo de alumno son claves en el proceso

Pisos.com Actualizado: 30/08/2019 11:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Queda poco para que las tardes en la piscina dejen paso a las mañanas en las aulas. Aunque algunos todavía vean el inicio del año académico como algo lejano, lo cierto es que en el mercado del alquiler ha habido movimiento durante todo el verano. No solo hablamos de los estudiantes patrios que vienen de otra provincia a estudiar a una gran capital, por ejemplo, sino que también nos referimos a los extranjeros que han escogido España para cursar un Erasmus o un MBA en una prestigiosa escuela de negocios. Si quieres alquilar tu piso a uno de ellos, toma nota de estos consejos que te brinda pisos.com:

1 Do you speak english? – El inglés es el idioma en el que te tendrás que comunicar con estos inquilinos. Si no tienes un nivel aceptable, será complicado que lleguéis a entenderos. Además, un escaso dominio del idioma puede dar lugar a malentendidos con el pago de la renta o con cualquier otro aspecto del arrendamiento. En estos casos, lo mejor es que confíes en un intermediario con experiencia. Considera a las agencias inmobiliarias y las plataformas online especializadas como tus aliadas.

2 Erasmus o máster – Las demandas de un estudiante universitario y de uno de postgrado son diferentes. El primero suele preferir una habitación en un piso compartido para convivir con otros y embeberse del idioma y la cultura. Si tienes una casa de varios dormitorios, dirígete principalmente a los Erasmus. Los que acuden a España a estudiar un MBA son más partidarios del pequeño apartamento o estudio. Aunque no rechazan la diversión, necesitan un espacio tranquilo donde preparar su proyecto fin de máster.

3 Dormir, estudiar y vivir – En cuanto a las características de la habitación y de las zonas comunes, no existen grandes diferencias respecto a otros estudiantes. Un inquilino extranjero que venga a ampliar su formación a España necesitará un espacio privado con una cama cómoda, un armario amplio, un escritorio y una silla. Si hay una ventana y entra la luz natural, mucho mejor. En el salón, imprescindibles el sofá y una mesa, y en la cocina, se apreciará que el menaje venga de serie.

4 A la vuelta de la esquina – Uno de los aspectos que más valoran los extranjeros que se alojan en nuestro país es la ayuda del casero como conocedor del barrio en el que está ubicada la vivienda. No escatimes esfuerzos en preparar una lista con los servicios y dotaciones de los alrededores más importantes para el día a día. Desde los supermercados y las tiendas 24 horas al hospital o centro de salud más cercano. De hecho, sería genial si los señalaras en un mapa.

5 No todo va a ser estudiar – Aunque sus compañeros de clase serán los mejores guías en cuestión de ocio, no está de más que hagas tus propias recomendaciones. Comenta a tu inquilino dónde está el cine que le pilla más cerca o háblale de exposiciones interesantes, festivales o fiestas patronales que podrían interesarle. También es una buena idea que le recomiendes excursiones a pueblos a poca distancia que sean turísticamente llamativos y a los que sea fácil llegar en transporte público. Un estudiante extranjero es la excusa perfecta para enriquecerse culturalmente.