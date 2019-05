¿Puede el promotor imponerme una condición para recuperar la vivienda y perder lo aportado si fallo en los pagos? El comprador debería devolver el inmueble libre de cargas, pero el vendedor no podría quedarse con la aportación ya que debería devolver la parte del precios que ya se hubiera abonado

Por fin me he decidido a comprar una la vivienda de obra nueva. Sin embargo, tengo una duda. El promotor me obliga a firmar una condición resolutoria por la que, en caso de fallar en alguno de los pagos a cuenta, él recupera la vivienda y yo pierdo lo aportado. ¿Esto es legal? (Consulta de Juan Carlos Hidalgo).

Responde Ferran Font, director del Gabinete Estudios de Pisos.com.

La condición resolutoria es una garantía de pago para el vendedor cuando se pacta un precio aplazado en una compraventa de una vivienda. Esta condición supone que, en caso de incumplimiento de pago de precio o de plazos pactados, se produce la resolución de la compraventa.

Esto no significa necesariamente que el promotor recupere la vivienda inmediatamente. Es requisito indispensable que se cumplan las siguientes condiciones para aplicar la condición resolutoria: Que sea el precio aplazado el que se impague, la voluntad del comprador de incumplir, que el vendedor haya cumplido con las obligaciones contraídas y la existencia de un requerimiento judicial o notarial previo, que suele evitar la resolución automática permitiendo el pago del precio hasta la mediación del requerimiento.

Por otro lado, de resolverse la compraventa, las dos partes deben restituirse sus contraprestaciones, por lo que en tu caso deberías devolver el inmueble libre de cargas, pero el vendedor no podría quedarse con tu aportación ya que debería devolver la parte del precios que le hubieras abonado.