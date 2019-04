¿Cómo convencer a mi casero de que soy solvente? Cada vez es más frecuente que a quienes buscan alquilar una vivienda les pidan por adelantado su nómina

Busco casa de alquiler. A través de varios portales inmobiliarios he mandado emails a propietarios de casas que encajan con mis necesidades y presupuesto. Me estoy encontrando con que casi todos me piden mi contrato laboral y mis dos últimas nóminas antes incluso de visitar la vivienda. ¿Esto es normal? Por otro lado, soy autónomo. ¿Qué puedo hacer para convencer al casero de que tengo solvencia? (Consulta de Alberto Velázquez)

Responde Ferran Font, director del Gabinete Estudios de Pisos.com

En el momento de poner una vivienda en alquiler, lo habitual es que el propietario intente estar lo más tranquilo posible. Por este motivo, lo más común es que intenten asegurarse de que quien ocupará su propiedad será un buen inquilino o, como mínimo, será un inquilino solvente. Lo habitual en estos casos es solicitar documentación que acredite la estabilidad económica del arrendatario, como por ejemplo las últimas nóminas. Si lo solicitan antes de la primera visita, se trata de una decisión de cada propietario, pero es cierto que están en su derecho de exigir unos mínimos y no querer invertir su tiempo en visitar su piso con inquilinos que ya de entrada no los cumplan.

En el caso de ser autónomo, la mejor manera de mostrar tu solvencia económica es aportando tu última declaración de la renta anual y, si el propietario pide la información más actualizada posible, puedes presentarle tu última declaración trimestral de IRPF de ingresos y gastos. Si necesitas demostrar tu estabilidad laboral, puedes presentarle también tu antigüedad como autónomo. Es importante tener en cuenta que el propietario, por su parte, puede contratar seguros de impago o consultar a ASNEF.