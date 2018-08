¿Cómo debo proceder si me mudo a otro país? Desde pisos.com recomiendan acudir a una empresa de transportes internacionales dos meses antes del traslado

Voy a hacer una mudanza a otro país. ¿Cómo debería proceder? (Consulta de Marcos Garrido)

Responde Ferran Font, director del Gabinete Estudios de Pisos.com

El primer paso antes de comenzar una vida nueva en otro país es anticiparse. Es imprescindible que dos meses antes de tu partida contactes con un servicio de mudanzas internacionales. Los trámites que debe hacer esta compañía son numerosos e implican burocracia, que no siempre es todo lo rápida que desearíamos, tales como aduanas o visados. Del mismo modo que si la mudanza fuera en España, te recomendamos que pidas diferentes presupuestos, con el fin de comparar servicios y coberturas. No te costará lo mismo que ellos se encarguen de embalar todo en cajas y de desmontar el mobiliario que si tú lo haces por ti mismo.

Es importante que te fijes en una empresa con trayectoria y experiencia, que conozca bien el país de destino y que esté bien valorada por otros clientes, con el fin de evitar sorpresas desagradables. Lo ideal es que los profesionales que acabes contratando hagan una inspección previa de tus enseres para calcular el volumen de la mudanza en horas de trabajo, número de operarios y vehículo adecuado para el transporte. No es lo mismo cuatro o cinco cajas con pertenencias personales, que varios muebles de gran volumen. Aprovecha para desprenderte de cosas que ya no uses, ya sea donándolas o tirándolas directamente.

Uno de los aspectos fundamentales que deberás tener en cuenta es el asegurar todo el contenido de la mudanza, para que si se pierde o se rompe algo durante el traslado, la empresa corra con los gastos. Para ello, debes redactar un inventario lo más detallado posible, sin olvidar una valoración de cada objeto. Llegado el día de la mudanza, los operarios deberán presentarse en tu casa a la hora acordada para subir tus muebles y demás enseres al vehículo escogido. Del mismo modo, deben darte una previsión de cuándo llegará todo al domicilio del país de destino, donde depositarán las cajas y muebles para tú solo tengas que preocuparte de buscarles el mejor lugar dentro de tu nueva casa.