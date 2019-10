¿Cómo detectar un comprador realmente interesado en una vivienda? Adquirir un piso probablemente será la operación más costosa que una persona realizará a lo largo de su vida

He puesto mi casa en venta y estoy recibiendo llamadas de posibles compradores. Sin embargo, muchos me ofrecen precios «de derribo» en vez de demostrar un interés real. ¿Cómo puedo filtrar a la demanda que realmente podría comprarme la casa? ¿Qué clase de preguntas debería hacerle? (Consulta de Alberto Hernández)

Responde Ferran Font, director del Gabinete Estudios de Pisos.com

Vender una vivienda no es nada sencillo, ya que se trata, posiblemente, de la compra más importante que hará el futuro propietario a lo largo de su vida. A la magnitud de la transacción hay que añadir los conocimientos necesarios, tanto de mercado como legales, por lo que desde pisos.com siempre recomendamos acudir a un profesional para dejarse asesorar por un experto en todo el proceso de comercialización. Si esa no es la opción que escogemos, hay una dificultad añadida a la que hacer frente: diferenciar los potenciales compradores reales de aquellos que solo nos harán perder el tiempo.

Estos últimos suelen identificarse fácilmente porque ya en la primeras llamadas suelen hablar del precio y de descuentos antes que de las características del piso, y no mostrarán un interés real en el piso. Nos costará concretar una visita, y el día que lo conseguimos, encontrarán una pega detrás de otra sin mostrar el motivo por el que les interesa el piso. Si les intentamos sacar una respuesta definitiva, responderán con evasivas o nos explicarán que ahora están mirando o están haciendo de avanzadilla para un hijo o un conocido.

Ante esa situación, hay que reaccionar y no perder el tiempo si no vemos suficiente motivación y nos cuesta que el proceso sea el habitual en la compra de cualquier producto. Igualmente, descartaremos a este tipo de sujetos si vemos que muestran unas expectativas poco realistas o si no resultan claros respecto a su situación financiera o presupuesto.