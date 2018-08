¿Cuál es la mejor ubicación para una casa en la playa que quiero para alquilar? Tras la vuelta a las etapas de crecimiento, la segunda vivienda española vuelve a resurgir

Estoy pensando en comprar una vivienda en la playa. ¿Cuáles serían las ubicaciones más convenientes si el día de mañana decido alquilarlo? (Pregunta de Rodrigo Cienfuegos)

Responde Ferran Font, director del Gabinete de Estudios de pisos.com

Después del cambio de ciclo de mediados del 2014, la segunda residencia española vuelve a generar interés. Estamos en un buen momento para invertir en costa, ya que existen zonas muy consolidadas y otras con recorridos al alza. Las dudas afloran ante el planteamiento de una compra de una segunda residencia, y más si estoy pensando en alquilar en un futuro. No solo se debe pensar en el tipo de producto que se compra, sus características o su localización, sino que hay que tener en cuenta si existe una demanda de alquiler suficiente como para asegurar una rentabilidad atractiva.

En este sentido, sería una decisión de poco riesgo apostar por aquellas zonas de costa donde la industria turística es potente y donde el mercado genere interés tanto a clientes nacionales como internacionales y donde se registran los precios más elevados. Los mejores ejemplos son Costa Vasca, Costa del Garraf y Costa Brava en el mercado de venta, y Baleares, Costa Blanca y Costa del Garraf en alquiler.

En costas como Baleares, Canarias y Málaga los extranjeros que adquieren viviendas representan más del 30%. Lo que es innegable es que los extranjeros, liderados por los compradores británicos, siguen al alza, pues representaron más de un 13% del total de compraventas el primer trimestre de 2018. Un caso particularmente llamativo es el de Ibiza, donde encontramos 4 de las 5 poblaciones con el metro cuadrado más caro de España según nuestros datos, lo que viene a demostrar cómo el mercado internacional y el alquiler turístico pueden modificar una realidad muy local.

Al margen de aquellas zonas con un potencial evidente y que siguen siendo interesantes como Canarias, Baleares, Garraf, Costa Brava, etc., según nuestros datos, una de las zonas costeras donde la inversión es más rentable, ya que se sitúa en torno al 3,5% y no es una de las zonas comercialmente más llamativas actualmente, es la Costa Cálida. En esta costa aún no se han registrado crecimientos como en otras zonas por lo que pueden encontrarse opciones muy interesantes. Lo que hay que tener claro es que hay mercados donde es necesario un alto poder adquisitivo para acceder, como la comentada Ibiza, o ubicaciones donde la rentabilidad de una inversión es menor aunque más segura, precisamente por el alto precio, como Garraf o la Costa Vasca.