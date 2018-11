¿Puedo vender una casa con la hipoteca pendiente de pagar? Desde Pisos.com apuntan a que habría un grave problema de stock de vivienda si solo pudieran traspasarse las libres de cargas

¿Es posible vender una vivienda que tiene cuotas hipotecarias pendientes? (Consulta de Carla Domínguez)

Responde Ferran Font, director del Gabinete Estudios de Pisos.com

Sí, es posible vender una vivienda que no tenga todas las cuotas hipotecarias pagadas, de hecho, es bastante habitual. Si solo se pudieran vender las casas completamente pagadas, habría un problema de escasez de stock bastante importante, pues la oferta no rotaría lo suficiente. En la nota simple solicitada al Registro de la Propiedad correspondiente, figurará la deuda pendiente, que el banco que financia al comprador se encargará de liquidar. Con la venta, no solo se conseguir el suficiente capital para cancelar la hipoteca, sino que vendedor suele sacar un beneficio o plusvalía. En la actualidad, nos encontramos en un momento expansivo de precios de la vivienda, por lo que esta operación podría reportar una rentabilidad interesante.