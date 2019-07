A400M, el avión militar europeo que se ensambla en Sevilla El A400M centraliza los servicios para ahorrar costes a los clientes Los países lanzadores del programa firman un nuevo contrato más amplio para dar soporte del avión

Airbus ha firmado un nuevo contrato de soporte global (Global Support Step 2) con la Occar (Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento), organismo que gestiona el programa multinacional en nombre de los clientes lanzadores: Alemania, Francia, Reino Unido, España, Turquía, Bélgica y Luxemburgo.

Se trata del primer contrato de soporte para todos los estados que participan en el programa A400M -el avión europeo de transporte militar que se ensambla en Sevilla- y que sustituye al acuerdo de soporte global 1 que se firmó en 2016 para ofrecer servicios de soporte para Francia, España y Reino Unido.

«El contrato incorporará las ventajas de un conjunto totalmente integrado de servicios comunes en los que se utilizarán recursos y activos compartidos», ha señalado Airbus en un comunicado.

Asimismo, el fabricante aeronáutico ha añader que «se proporcionará una gama completa de servicios a medida para responder a las necesidades de los clientes del A400M». Estos van desde el apoyo en tierra a la aeronavegabilidad y desde el mantenimiento a la asistencia material.

Este contrato basado en el rendimiento crea un nuevo marco de colaboración cuyos fundamentos son la centralización y el uso compartido. «La industria y los operadores tienen la oportunidad de explorar nuevas áreas de colaboración, así como nuevos conceptos y servicios. Su estructura modular permite personalizar las soluciones según las necesidades operativas concretas», subraya Airbus.

El consorcio europeoa asegura que la centralización y el uso compartido, bajo una gestión de Airbus, permitirán a los clientes del A400M beneficiarse de un importante ahorro, manteniendo a su vez los estándares más altos de servicio.

Esta nueva fase del contrato ofrece un paquete de servicios de soporte a un mayor número de naciones que operan el A400M de aquí a finales de 2023. Tras Francia, Reino Unido y España, que participaron en la primera fase, se han unido ahora también Turquía, Alemania, Bélgica y Luxemburgo.

Alberto Gutiérrez, primer ejecutivo de Airbus en España - Juan José Úbeda

Alberto Gutiérrez, Head of Military Aircraft en Airbus Defence and Space, ha señaladado: «Este contrato de servicios nos permite trabajar junto con nuestros clientes en soluciones innovadoras que hasta ahora no se habían ofrecido en un programa militar. Tras el acuerdo alcanzado con los clientes lanzadores para la modificación del contrato de este programa, esta es otra clara señal de que la colaboración mutua nos va a permitir reforzar el futuro delA400M».

Gary Palmer, Programme Manager del A400M en la Occar, ha declarado: «El contrato de soporte global del A400M se compone de más de cuarenta servicios diferentes que funcionan unidos como un completo conjunto de servicios, que van desde el apoyo en tierra a la aeronavegabilidad, y desde el mantenimiento a los servicios materiales. Según este modelo de colaboración, cuantas más naciones se unan al grupo, más eficientes serán los servicios de los que se podrán beneficiar los clientes».

