Empresas Abengoa advierte a sus trabajadores que este mes no les podrá pagar la nómina completa «Ahora nos enfrentamos a un nuevo reto que quizás sea el definitivo», advierte el presidente de la compañía en una carta a la plantilla

Abengoa está viviendo de nuevo días de infarto. La compañía sevillana presidida por Gonzalo Urquijo negocia a contrarreloj con sus acreedores una nueva reestructuración de su deuda (cercana a 6.000 millones de euros) para tratar de evitar el concurso o incluso su posible liquidación por quiebra. Restan solo cinco días para que se cumpla el plazo fijado por la compañía en un documento de la auditora KPMG, en la que apremia a los acreedores , encabezados por un pool bancario, a tomar una decisión antes del 30 de junio, ya que, alega, de lo contrario sería demasiado tarde para evitar el colapso financiero.

Una carta interna dirigida a los trabajadores y firmada por Gonzalo Urquijo atestigua la urgencia de encontrar una salida. En la misma, el presidente de Abengoa admite que de no alcanzarse un acuerdo, la compañía no podrá pagar la nómina completa de julio y la paga extra de verano a la plantilla. La empresa emplea a 14.025 personas (dato de cierre del ejercicio de 2019), de las que mas de 2.500 trabajan en España, la mayoría en Andalucía.

«Quiero informaros de primera mano del grave momento que atraviesa la compañía», comienza señalando Urquijo en la escrito al que ha tenido acceso ABC. «Todos habéis sido protagonistas en el proceso de recuperación de Abengoa y artífices de la dinámica positiva en que la compañía se encontraba hasta la llegada del Covid-19», prosigue.

Urquijo exhibe los logros de los últimos años y recuerda: «Abengoa, nuestra compañía, a pesar de todas las limitaciones financieras que hemos arrastrado durante estos últimos años, ha sido capaz entre 2017 y 2019 de ganar licitaciones por cerca de 6.000 millones de euros en todo el mundo compitiendo contra los mejores, y de esos ha sido capaz de concretar 4.000 millones en contratación efectiva (1.800 millones de euros no pudimos por falta de balance o avales a pesar de haberlos ganado); igualmente, ha sido capaz de ejecutar 3.600 millones en ventas y capaz de mantener una cartera por encima de los 1.500 millones, así como de dar un Ebitda al cierre 2019 de 300 millones».

«Podéis sentiros muy orgullosos de lo hecho, pues se podrían contar con los dedos de la mano las compañías capaces de hacer esto en circunstancias tan adversas como las nuestras. Sin embargo, ahí está», prosigue el presidente y máximo ejecutivo.

Gonzalo Urquijo se dirige a los trabajadores para advertirles: «Ahora, nos enfrentamos a un nuevo reto que quizás sea el definitivo».

Impacto del Covid-19

El máximo responsable de la compañía señala que «todo lo que ha traído el Covid-19 en cuanto a revisión a la baja de las proyecciones económicas de los países, tiene su traducción, obviamente, en los planes particulares de las empresas. En nuestro caso, hemos tenido que revisar el Plan de Viabilidad 2019-2029 (plan que soporta nuestra reestructuración) y presentarlo a la Administración y entidades financieras para acogernos al plan que el Gobierno de España ha implementado para ayudar a las empresas a superar esta etapa», explica

Urquijo recuerda que ya anunció en la presentación de resultados, «nuestra petición se concreta en 250 millones de financiación y 300 millones de avales, que es lo mínimo necesario para superar los efectos que nos provoca el Covid-19».

Esta operación, junto con la resolución de la deuda comercial (legacy) que va en paralelo, son las claves para que Abengoa pueda superar esta etapa, tal y como ya anunció la compañía el pasado 19 de mayo con ocasión de la publicación de las cuentas del segundo semestre 2019, sin estos pilares, el proyecto empresarial es difícilmente viable y, en consecuencia, de no poderse culminar con éxito abocaría a la compañía a un escenario de dudosa continuidad empresarial, destaca el presidente.

«Estamos trabajando intensamente desde hace varios meses en todos los frentes para conseguir cerrar esta operación a tiempo, tanto con la Administración Central y Autonómica como con las entidades financieras; y he de decir que las respuestas son positivas, pero, lamentablemente, esto no es suficiente pues se tienen que concretar de manera firme y completa en este mismo mes de junio si queremos viabilizar la compañía», .

En este punto es cuando admite que «de hecho, ya este mes no podremos hacer frente a la totalidad de la nómina debido a la ralentización de nuestras actividades provocada por los efectos económicos del Covid-19 y a la falta de financiación alternativa».

«La situación es muy grave, pero afortunadamente tiene remedio», afirma con un mensaje que trata de aliviar un poco el contenido de esta comunicación. Así, añade: «Como conocéis, hemos presentado una solución de financiación bien estructurada, que encaja perfectamente, así como una solución en paralelo para los proveedores que tienen la opción de recuperar hasta el 80% de su deuda, asignándole para ello la monetización de activos. En ese planteamiento está la solución», subraya.

Gonzalo Urquijo concluye: «Este es un mensaje que no me hubiera gustado escribir nunca, pero siempre os he contado las cosas tal y como son, en lo bueno y en lo menos bueno. Nuestra compañía tiene un problema coyuntural que hay que resolver y esperemos que entre todos lo consigamos. Si lo logramos, esta compañía tiene un futuro más que prometedor y seguiremos haciéndola crecer como veníamos haciéndolo hasta el Covid-19».