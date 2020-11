Economía Abengoa desmiente a Bendodo y dice que entregó tres veces a la Junta de Andalucía su plan de negocio La multinacional afirma que el Gobierno sí tiene instrumentos para ayudarle, como modificar el decreto de ayudas Covid a pymes para incluir grandes empresas

La posibilidad de que la Junta de Andalucía pueda participar en el rescate de Abengoa parece agotada. El consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, aseguró este martes que la empresa pidió el aval de los 20 millones de euros a la Junta sin haberle presentado un plan de viabilidad. La compañía lo desmiente radicalmente y asegura que lo entregó hasta en tres ocasiones a los consejeros y viceconsejeros de Presidencia, Hacienda, Empleo y Economía.

El nuevo rifirrafe entre Abengoa y la Junta se produce cuando faltan escasas horas para que se cumple el último plazo que dio la empresa al Gobierno andaluz para que participe en su rescate financiero y que vence este jueves a mediodía. El plan de refinanciación contempla créditos para Abenewco1, filial de Abengoa, que obtendría liquidez a través de créditos por 250 millones de euros con garantía del 70% del ICO, que también aporta 50 millones de euros de ese préstamos; así como líneas de avales por 300 millones con el aval de Cesce. El aval del ICO a esas operaciones está condicionada a la participación de la Junta de Andalucía con un aval de 20 millones de euros.

Tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Elías Bendodo ha dicho este martes que Abengoa «no le ha facilitado ningún plan de viabilidad a la Consejería de Hacienda y hay que ser muy serios en este asunto. Nosotros no tenemos herramientas para dar ayudas directas sin concurrencia competitiva a una gran empresa. Y no aceptamos que se diga que la operación de Abengoa está comprometida por el apoyo o no de la Junta a través de 20 millones que pide la empresa, cuando se habla de 540 millones que dependen del Gobierno central y de las entidades financieras».

«No nos parece de recibo que se condicione esta operación a una mínima cantidad que tendría que aportar la Junta de Andalucía. No nos negamos pero tenemos que buscar la fórmula aunque no es de recibo que todo dependa de una mínima cantidad», ha manifestado el consejero de Presidencia, quien ha añadido que «no nos parece bien que ni se que se amenace con el traslado de la empresa».

La Junta entiende que hay una diferencia entre el plan de viabilidad que Abengoa habría entregado al ICO y los bancos para su plan de refinanciación, y el plan de negocio que la multinacional entregó al Gobierno andaluz.

Reuniones con la Junta

Fuentes de la compañía desmienten a Bendodo al afirmar que el 17 de junio la compañía se reunió con los consejeros Elías Bendodo, Rocío Blanco (Empleo), Rogelio Velasco (Economía) y Juan Bravo (Hacienda) en el Parlamento Andaluz, «donde le entregamos el plan de negocio. Allí nos expresaron su total apoyo y nos dijeron que no nos preocupásemos, que contásemos con la Junta».

Abengoa, que preside Gonzalo Urquijo, ha indicado que el 23 de junio se reunió en Torretriana con el director de la agencia Idea, Fernando Casas, así como con los viceconsejeros y secretarios generales Jorge Ramírez, Miguel Ángel García, Ignacio Méndez y Lorena García. «En esa reunión se puso sobre la mesa de nuevo el plan de negocio que habíamos presentado el 19 de mayo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nos pidieron que se lo mandásemos por e mail con más detalles y esa misma tarde lo hicimos, incluyendo el informe de valoración de KPMG. A través del correo electrónico nos confirmaron que lo habían recibido y nos dijeron que lo estaban analizando», añaden desde la multinacional.

«Una semana antes del 6 de agosto y tras tres prórrogas para firmar el plan de refinanciación de Abengoa, la Junta nos dijo que no iba a firmar hasta que lo hiciera todo el mundo. Los bancos, el ICO y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) aceptaron», declaran las mismas fuentes, quien rechaza el argumento de Bendodo de que la Junta no tiene mecanismos legales para ayudar a la empresa. En cuanto a los problemas legales que han tenido anteriores gobiernos andaluces por ayudas otorgadas a empresas como Isofotón, Acyco o Delphi, fuentes de Abengoa consideran «injusta esa comparación. Nunca hemos pedido nada irregular».

Propuestas de Abengoa

En ese sentido, apuntan la posibilidad de que la Junta apruebe la ayuda mediante un decreto ley, que se haga una enmienda a los Presupuestos de la Junta que fuera aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios; o bien modificar en el Parlamento andaluz el documento que regula las ayudas a las pymes afectadas por el Covid, con el fin de incluir las grandes empresas.

Abengoa recuerda que en mayo de 2020 el Consejo de Gobierno aprobó una ayuda de 13,2 millones a Kimitec, ubicada en Vícar (Almería). ¿Por qué a Kimitec sí y a Abengoa no?», pregunta la empresa, quien añade que esa empresa de Almería «tiene unas ventas de 18,5 millones y un ebitda de 5,5 millones, frente a la facturación de 1.500 y un ebitda de 300 millones de Abengoa», obviando que la matriz de la multinacional está en preconcurso por tener un «agujero» de 388 millones de euros.

La Junta indica que esa ayuda se aprobó con cargo al Programa de Ayudas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo, cofinanciado por Idea y Feder. El Gobierno andaluz indica además que el ejemplo de Kimitec no se puede traerse a colación «porque se trata de una ayuda que se ganó en concurrencia competitiva con otras empresas. Kimitec se comprometía una inversión de 50 millones de euros en un proyecto de biotecnología. Se trata de proyecto de I + D + i financiado con fondos Feder. ¿Acaso Abengoa ha propuesto invertir 50 millones?», esgrime la Junta.

Junta general de accionistas

La próxima semana tendrá lugar la junta general de accionistas en la que se someterá a votación la reprobación del consejo presidido por Gonzalo Urquijo y el nombramiento de un nuevo equipo, así como la eliminación de los 60 millones de bonus aprobado en un plan de incentivos en 2019. La situación para Abengoa es ya de un deterioro irreversible. Fuentes de la empresa confiesan que «están saltando las costuras» y que existe el riesgo de que los clientes puedan pedir las cláusulas de salvaguardia.

AbengoShares, plataforma que aglutina a más de mil accionistas contrarios al plan de Urquijo, han forzado esa junta general de accionistas y este miércoles presentarán el plan de viabilidad para la compañía. Aseguran contar ya con varios consejeros que estarían dispuestos a dar el relevo a Urquijo, aunque por el momento no se han filtrado nombres.