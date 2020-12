Economía Los accionistas de Abengoa deciden este martes si los minoritarios toman el control de la compañía Clemente Fernández, expresidente de Amper, asumirá la presidencia si pierde la votación la candidatura respaldada por Gonzalo Urquijo

María Jesús Pereira SEGUIR Sevilla Actualizado: 21/12/2020 10:16h

Abengoa vive esta semana un nuevo capítulo en su tumultuoso tercer rescate financiero. La matriz del grupo, descabezada tras la destitución de Gonzalo Urquijo por parte de los accionistas minoritarios, tenía este lunes junta general para la elección de su nuevo consejo de administración. Al no haber quórum (25% del capital social), la votación tendrá lugar este martes. En la pugna por la presidencia de Abengoa está la candidatura respaldada por Urquijo y otra de la plataforma AbengoaShares, de accionistas minoritarios. Estos últimos pretendían convertir a Marcos de Quinto en presidente de la multinacional pero tras la división generada por el acuerdo que negoció con los acreedores financieros, asumirá ese reto Clemente Fernández, hasta hace un mes presidente de la tecnológica cotizada Amper.

Gonzalo Urquijo, que continúa como presidente de Abenewco1, filial de Abengoa a la que se trasvasaron los activos y el negocio de la multinacional, está detrás de la candidatura que conforman Alex Sánchez-Pedreño, Joaquín García-Romanillos y Francisco Prada Gayoso, tres expertos en derecho concursal. La candidatura de AbengoaShares la integran Juan Pablo López-Bravo, Margarida de la Riva y Jordi Sarriá, aunque el último plan de los accionistas minoritarios es que si ganan la votación uno de ellos renuncie para ser sustituido por cooptación por Clemente Fernández, quien cuenta con 10 millones de acciones de la matriz, en las que invirtió 400.000 euros.

Renovación de los consejos de las filiales

«Damos por hecho que ganaremos la votación», ha declarado a ABC Clemente Fernández, quien la noche del domingo terminaba de perfilar la estrategia a seguir si AbengoaShares consigue que sus tres candidatos se conviertan en consejeros de Abengoa S.A. «Uno de los tres consejeros renunciará y yo pasaría a ocupar su puesto, aunque quien renuncie será después consejero de Abenewco1. A continuación haremos lo que llamadamos "la rueda", es decir, convocar juntas universales del resto de filiales para renovar a los consejeros y llegar a Abenewco1, donde ahora es presidente Gonzalo Urquijo», declara Fernández. En esa rueda, Abengoa S.A. tiene el 100% de Abenewco2, que a su vez el la dueña de Abenewco2bis y ésta tiene el 78% de Abenewco1. El plan de AbengoaShares es que «esta misma semana esté nombrado el nuevo consejo de Abenewco1 y, por tanto, Gonzalo Urquijo cesará en el cargo».

En cuanto al plan que negoció con los acreedores financieros Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca Cola y exdiputado de Cs, en nombre de los minoritarios, indica Clemente Fernández que «quedan descartadas» las PIV o Participaciones en el Incremento de Valor al 12% que se ofrecieron a los accionistas de Abengoasi se producía un hipotético evento de liquidez al salir a bolsa o venderse Abenewco1 por más de 270 millones. Además, destaca Fernández que «no es factible, como se ofreció, que esas PIV coticen en el BME Growth (antes MAB) porque son intangibles. Para cotizar, lo primero que te piden es un plan de negocio y un balance». A su juicio, «Urquijo ha intentando dividir a los accionistas con ese acuerdo y lo ha conseguido en parte».

Deuda

Aunque en los foros de Abengoa se da por hecho que Clemente Fernández ha contactado con los acreedores financieros de la multinacional (Santander, KKR o BlueMountin), éste lo niega: «Nadie se ha puesto en contacto conmigo desde el viernes. También se dice que hay un fondo árabe que quiere entrar pero desconocemos si la banca acreedora va a vender su participación».

¿Cuál es el programa de Clemente? «Ahora mismo tenemos sólo la información publicada y necesitamos conocer la realidad de la compañía porque hay un oscurantismo total. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. El principal problema de la compañía no es el negocio, sino su deuda, ya que la compañía no genera suficiente ebitda para pagar ese disparate de deuda. Hace falta una reestructuración financiera y adelgazar la deuda. El plan actual nos puede servir siempre -dice- que no se haga una operación acordeón con los accionistas».

Concurso de acreedores

Añade que «el problema es que Abengoa S.A. está en preconcurso y si no hay un acuerdo con los acreedores comerciales tendrá que solicitar el concurso. El concurso de Abengoa parece bastante inevitable porque no hay tiempo para hacer las adhesiones de los acreedores. Y si eso ocurre, los acreedores se quedarían con el 2,7% de Abenewco1 que Gonzalo Urquijo ofrecía a los accionistas de Abengoa por sus participaciones. Darnos eso sería como darnos nada».

Admite este candidato a la presidencia de Abengoa que la plataforma de accionistas minoritarios han tenido en cuenta la posibilidad de que los acreedores, a los que el grupo debe 6.000 millones de euros, ejecuten las garantías de esos créditos. Se activaría entonces una defensa judicial, esgrime Clemente Fernández, quien ya tiene experiencia en estas lides ya que como accionistas minoritario tomó el control de Amper y Dogi.

Indemnización de Urquijo

Si Gonzalo Urquijo es destituido de Abenewco1, su contrato le garantiza el cobro de dos anualidades, lo que supondría unos cuatro millones de euros, justo cuando negocia un rescate financiero por el que el ICO, bancos y fondos inyectarán a la compañía unos 500 millones de euros. A propósito, Clemente Fernández indica que «veremos qué hacemos, estudiaremos si hay actuaciones irregularidades, que seguro que las hay, y no tendremos que pagar esa indemnización». Fernández no descarta que Urquijo ejecute otro «cortafuegos» para evitar que AbengoaShares se haga con el control de la multinacional. «No sabemos que ésta haciendo pero esperamos que se atrinchere en Abenewco1», añade.

¿Qué prevé Clemente Fernández si finalmente AbengoaShares no gana la votación para el nuevo consejo de administración? El candidato a la presidencia del grupo anuncia que en ese caso «probablemente iríamos a una nueva junta de accionistas». En cualquier caso, entiende que esa posibilidad tiene pocos visos de ocurrir porque «mientras esté suspendida la cotización eso juega en contra de Urquijo porque los accionistas están rabiosos».