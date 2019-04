Aeronáutica Airbus cierra la venta de Alestis a Aciturri La SEPI permanece en el accionariado del proveedor aeronáutico andaluz, del que también sale Unicaja

Airbus ha firmado un acuerdo para vender sus acciones en Alestis Aerospace a Aciturri, una empresa que tiene su sede en Miranda de Ebro, Burgos, según acaba de anunciar el fabricante europeo de aviones.

Con esta adquisición, Aciturri se convertirá en el accionista mayoritario de Alestis Aerospace, contando con el 76% de las acciones de Alestis, en colaboración con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que mantendrá su participación con un 24% de la nueva estructura del accionariado. Unicaja, por su parte, también se deshace de su participación del 14,04%.

«La compra por parte de Aciturri de las acciones de Airbus en Alestis refuerza la posición de la empresa como proveedor de referencia en el sector aeronáutico y garantiza su viabilidad a largo plazo y su futuro», afirmó Alberto Gutiérrez, Head of Airbus Spain y Head of Military Aircraft en Airbus Defence and Space.

Alestis Aerospace es un proveedor de aeroestructuras y un líder en tecnología de materiales compuestos. Sus actividades incluyen el diseño, desarrollo y fabricación de componentes aeronáuticos. En 2018, sus ingresos alcanzaron los 283 millones de euros, y cuenta con más de 1.600 empleados distribuidos principalmente entre España y Brasil.

En 2014, Airbus se sumó a la estructura accionarial de Alestis Aerospace. «El cierre de esta transacción está sujeto a ciertas condiciones previas que deben completarse a corto plazo», informa Airbus en un comunicado