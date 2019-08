ECONOMÍA Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties: «Estudiamos comprar en Andalucía más centros comerciales» Sobre Palmas Altas afirma que «Sevilla es suficientemente grande para acoger varios centros comerciales»

Seguir María Jesús Pereira @mjesuspereira Sevilla Actualizado: 29/08/2019 23:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En los últimos dieciocho meses, la socimi Castellana Properties ha experimentado una expansión rápida comprando seis activos en España, entre ellos el centro comercial Puerta Europa (Algeciras) y las tiendas de El Corte Inglés en los centros comerciales Los Arcos de Sevilla y Bahía Sur de Cádiz. El valor bruto de sus 18 activos repartidos por Andalucía, Asturias, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia supera ya los mil millones de euros, lo que le convierte en una de las principales sociedades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

La sociedad, que cuenta con más de 347.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA) entre centros comerciales, parques comerciales y oficinas, obtuvo en 2018 un beneficio neto de 46,5 millones de euros. Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties, anuncia que esta socimi con mayoría de capital sudafricano seguirá comprando activos en nuestro país y para ello está estudiando una cartera de centros comerciales y parques de medianas de España valorados en 2.000 millones de euros, algunos de ellos en Andalucía.

¿Está Castellana Properties interesada en seguir adquiriendo activos en Andalucía?

Castellana Properties no se mueve porque nos interese una determinada región. Si un activo encaja en nuestra estrategia no nos importe donde esté. Eso sí, hacemos estudios demográficos y económicos de la región para saber que el activo funcionará con nuestro plan de negocios. Castellana Properties es un equipo internacionalizado de profesionales expertos en retail y lo que hacemos es añadir valor a los activos que compramos.

¿Cómo logra incrementar el valor de esos activos?

Mejorando el mix comercial y su atractivo de cara al público. Estamos muy centrados en el consumidor, en qué quiere y esos cambios de tendencia en el consumo. Lo que hacemos es darle a nuestros clientes finales de los centros comerciales lo que demandan, lo que supone cambiar tiendas o las experiencias de compra. Eso se traduce en más inversión, claro.

¿Qué hará esta socimi para incrementar el valor de los últimos activos que han comprado en Andalucía?

En Los Arcos, Bahía Sur y el Faro (Badajoz) vamos a invertir unos 30 millones de euros. En Los Arcos hemos comprado el antiguo Hipercor y lo transformaremos en otras tiendas, entre las cuales habrá un Mercadona de 3.700 metros cuadrados, que es lo que dará mucho más dinamismo al centro comercial, siendo líder entre los supermercados en España. En Los Arcos habrá 14 nuevas firmas pero por ahora no podemos decir cuáles.

¿Qué planes tienen en el centro comercial Bahía Sur?

Los antiguos almacenes de El Corte Inglés se dividirán en quince nuevas firmas, entre ellas los cines Yelmo, con ocho salas con 3.000 metros cuadrados, que se inaugurarán en el segundo trimestre de 2020. Del resto de marcas no podemos contar nada porque están en negociación pero ya anunciamos que le vamos a dar un gran cambio al mix comercial que tenía Bahía Sur con marcas de primer orden.

¿Y en Puerta Europa qué inversión haréis?

Acabamos de comprarlo y funciona bien, aunque hay algunos locales vacíos que habrá que alquiler y será necesario dotarlo más de experiencia de compra.

Como propietarios de centros comerciales parecen muy interesados en la experiencia de compra de los clientes. Teniendo el cuenta el auge del comercio electrónico, ¿esa experiencia de compra supone dar un plus a los consumidores?

Nadie discute que todos los operadores comerciales son omnicales. Los operadores que eran sólo on line están abriendo tiendas físicas porque saben que necesitan ese canal de venta y los operadores físicos han establecido sus plataformas de venta on line. Cuanto más omnicanal seas, mejor, porque el 80% de los consumidores ven los productos on line pero después van a la tienda a comprarlos. Por otra parte, con todo el tema de la distribución de última milla, cuyos costes no dejan hacer ese reparto inmediado, creemos que se está potenciando el «click and colletct», es decir, comprar en internet y recoger en tienda. Los estudios también dicen que más de un 30% de los que recogen algo en tienda que han comprado en internet terminan comprando algo más. Nuestra obligación como propietarios del centro comercial es dar la bienvenida a los clientes de las tiendas y ofrecerles experiencias audiovisuales y auditivas, e incluso en algunos centros se están dando experiencias olfativas.

Palmas Altas

¿Cómo afectará a los otros centros comerciales de Sevilla la apertura del megacentro comercial y de ocio Palmas Altas?

El llamado «efecto apertura» se notará algo pero Sevilla es suficientemente grande para que quepan varios grandes centros comerciales, ya que su población es de 1,5 millones de personas. Palmas Altas está en la zona sur de Sevilla y Los Arcos está más centrado. Los Arcos seguirá funcionando perfectamente, de ahí nuestra apuesta por seguir mejorándolo.

¿Se han paralizado las inversiones inmobiliarias en España por la falta de un Gobierno estable?

Las inversiones se han paralizado pero no por la parálisis política porque para los inversores extranjeros eso es algo residual si de verdad tienen interés en un activo. Se han parado las inversiones por el auge del comercio on line porque muchos de los inversores les ha entrado miedo y están mirando otros activos. Sin embargo, desde Castellana Properties pensamos que ese auge del comercio on line no será tanto porque España es diferente y porque no hay tanta densidad de centros comerciales. En España no hay razón para tener miedo al apocalipsis del retail. Además, los números van en la dirección de que los centros comerciales van creciendo y que sigue habiendo interés por ellos. Para nosotros es una oportunidad porque somos uno de los pocos que siguen queriendo invertir en centros comerciales, lo cual nos da ventajas competitivas desde un punto de vistas de precios y de tener toda la cartera de centros comerciales de España para mirar y estudiar. En otras palabras, que podemos elegir los activos que encajan con nuestra estrategia.

¿Queréis comprar grandes centros comerciales o pequeños?

Cuanto más volumen, mejor, aunque no descartamos nada si encaja en nuestra filosofía o estrategia. De hecho, hemos identificado una cartera de activos para comprar de centros comerciales y parques de medianas en España de alrededor de 2.000 millones de euros, entre los que hay activos en Andalucía. Estamos estudiando centros comerciales y parques de medianas en Andalucía para su posible compra.

Fiscalidad

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció cambios normativos para reducir la fiscalidad de las socimis.

Las socimis han traído mucho capital a España, sobre todo de fuera, como es el claro ejemplo de Castellana Properties, cuyo capital es mayoritariamente sudafricano. El cambio normativo no será bienvenido por el mundo de los inversores porque no será positivo para las más de 70 socimis que tiene ahora mismo una capitalización de 25.000 millones de euros, que pueden decidir finalmente irse a otros mercados más competitivos porque cobren menos impuestos.

Si finalmente se reduce la fiscalidad de las socimis, ¿qué hará Castellana Properties?

Dependerá de cómo afecte ese cambio normativo porque si no podemos dar los beneficios ni los rendimientos que promete a sus inversores, pues se irá. Eso es ley de vida en todos los mercados.