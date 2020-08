Economía El bufete Navas & Cusí representará a 800 accionistas minoritarios de Abengoa Gonzalo Urquijo dará a conocer este miércoles la situación de la empresa, que ha pedido el concurso y arrastra un patrimonio neto negativo de 388 milones

M. J. P. Sevilla Actualizado: 25/08/2020 07:46h

El despacho Navas & Cusí ha asumido la defensa jurídica de los 800 accionistas de Abengoa agrupados en la plataforma Abengoa Shares, que representan cerca del 10% del capital. Junto al despacho Gold Abogados, Navas & Cusí afirma que «peleará contra el reciente plan de reestructuración presentado por Abengoa que supone la dilución de los actuales accionistas del 77% actual al 2,7% de la nueva Abengoa, llamada AbenewCo1».

«Se trata de una dilución excesiva, no justificada e injusta. Es convertirnos en los "paganini" de la mala gestión; no justificada porque todavía no sabemos por qué la compañía está en pérdidas, cómo se ha llegado a la causa de liquidación y por qué se vacía la matriz de activos; y finalmente es injusta porque los accionistas han sido fieles al proyecto de compañía en los últimos años a pesar de no dividendear y de su retroceso bursátil; lo mínimo era no abandonarles», dice Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.

Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí - ABC

Navas representará este miércoles a esos 800 accionistas en el acto en el que Gonzalo Urquijo dará a conocer la situación patrimonial de Abengoa S.A., que ha solicitado el concurso de acreedores al presentar un patrimonio neto negativo de 388 millones de euros. El concurso de acreedores le da más tiempo para negociar con sus acreedores y, al mismo tiempo, le blinda frente a posibles embargos de bienes vitales para su actividad.

Por su parte, desde Abengoa Shares, censuran la falta de transparencia de la compañía. «Hemos solicitado información en varias ocasiones sobre el preconcurso presentado y el plan para lograr los 153 millones del 96% de los acreedores. No sabemos por qué se exige un porcentaje tan elevado, qué porcentaje de acreedores han aceptado ni por qué se ha tenido que tomar una decisión tan drástica», señalan desde la plataforma que aglutina a los accionistas de Abengoa.

Desde Navas & Cusí informan que harán valer el 10% del capital, «superior al que actualmente ostenta el Santander», apunta Navas. Según el Registro Mercantil, Abengoa S.A. —cuya cotización está suspendida desde el 14 de julio— está participada por el Banco Santander (7,38%); el fondo de inversión estadounidense Amber Capital (4,09%); el banco francés Société Générale (2,60%); Inversión Corporativa, empresa participada por los fundadores de Abengoa (2,24%); Credit Agricole (1,96%), etcétera.

Según el plan de reestructuración financiera acordado por Abengoa con sus principales acreedores -entre ellos Santander y KKR-, el 3 de diciembre de 2020 podrán condonarparte de la deuda y canjear el resto por acciones de AbenewCo1, empresa que pasará a ser la matriz del grupo Abengoa. Si eso ocurre, es posible que Santander llegue a tener un 20% de AbenewCo1 y KKR un 17%, con lo que tendrían el control del grupo.

«El consejo de administración se debe a los accionistas; su trabajo consiste en maximizar el valor de sus inversiones. Y en este caso se produce la paradoja de parecer estar trabajando al margen o peor, en contra, de los intereses de los accionistas», denuncia el socio-director de Navas & Cusí

Abengoa Shares anuncia que esperan negociar propuestas viables para todos para evitar la liquidación de Abengoa matriz. «Esperamos una disposición por parte de la empresa que de momento no se ha producido», señalan. Por su parte, Navas & Cusí está estudiando todas las posibles acciones. «No descartamos nada en la defensa de los legítimos derechos de los ahorradores», concluye Juan Ignacio Navas.