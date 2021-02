Crisis en Abengoa La CNMV abre expediente sancionador a Abengoa y Urquijo por no presentar a tiempo las cuentas de 2019 Considera que ha cometido una infracción muy grave al informar de las cuentas con un año de retraso y sin auditar

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presidida por Rodrigo Buenaventura, ha anunciado que el pasado 11 de febrero decidió incoar un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave a Abengoa, así como a los miembros de su consejo de administración por no hacer públicas las cuentas de 2019 debidamente auditadas. El expediente se incoa, por tanto, por infracción de Abengoa S.A. y del consejo que presidía Gonzalo Urquijo y que estaba integrado por Josep Piqué, Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáurequi y Pilar Cavero Mestre.

La CNMV ha suspendió en julio de 2020 la cotización de Abengoa por no haber presentado las cuentas de 2019 y estar en causa de disolución al presentar un desfase patrimonial de 388 millones de euros. La CNMV decide iniciar una investigación de los hechos por la «no remisión a ese órgano de supervisión e inspección de los mercados de valores y por la no difusión pública, en el plazo, del informe financiero anual individual y consolidado de 2019», en cumplimiento del artículo 282.2 de la Ley del Mercado de Valores.

Este anuncio, subraya la CNMV, «no prejuzga el resultado final del expediente sancionador, en el que los expedientados contarán con todos los medios que el ordenamiento jurídico les confiere para la defensa de sus derechos». Aunque la CNMV asegura que la decisión de abrir el expediente fue adoptada el pasado 11 de febrero, no ha sido hasta un día después que lo ha anunciado, dándose el caso de que este órgano será el encargado de nombrar a los administradores concursales de Abengoa tras declarar su matriz el concurso de acreedores.

Multas

El artículo 105 de la Ley del Mercado de Valores establece para las infracciones muy graves multas de hasta 300.500 euros; suspensión en el ejercicio del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en la entidad por plazo no superior a tres años; separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en la misma entidad por un plazo no superior a cinco años; separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección algunas empresas o en una entidad de crédito por plazo no superior a diez años.

La decisión de CNMV satisface a los accionistas de Abengoa aglutinados en la sindicatura AbengoaShares, que pidieron a este órgano de supervisión que actuara por los incumplimientos flagrantes de la Ley del Mercado de Valores.