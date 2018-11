Elecciones Andalucía 2018 El Observatorio Económico alerta de que la baja calidad institucional frena el progreso de Andalucía Advierte de que «cuando se estancan los mismos en el poder hay menos incentivos para la renovación»

E. Freire

El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) ha entrado en el debate electoral con un manifiesto muy crítico sobre la situación económica regional, en el que pide un cambio radical de las políticas que aplica el Gobierno autonómico para salir del atraso y frenar la divergencia con las regiones españolas y europeas avanzadas.

«Queremos que los partidos políticos oigan lo que pensamos», ha señalado Francisco Ferraro, el presidente del OEA, que ha presentado el manifiesto acompañado por otros economistas y empresarios que forman parte de esta «institución de la sociedad civil independiente», tal y como la ha definido, que lleva 28 años analizando la coyuntura económica de Andalucía.

«Desde el inicio del Estado autonómico la posición de Andalucía en el conjunto de España no ha mejorado, y desde el final de la crisis, incluso ha empeorado. La divergencia económica continúa lentamente de forma acumulativa», ha subrayado Ferraro.

Así, el economista ha apuntado que desde el año 2005 Andalucía ha perdido 4,8 puntos de PIB per cápita, un indicador que suele utilizarse para medir la riqueza de la población, y que actualmente solo representa un 73,9% de la media española.

El presidente del OEA ha rehusado opinar sobre si es aconsejable o necesario un cambio político en Andalucía tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, pese a que en el manifiesto de los economistas se pone de relieve el fracaso de las políticas aplicadas por los gobiernos sociualistas tras casi 40 años de autonomía.

«No digo que hay que desalojar al PSOE del poder», ha recalcado, «no tenemos ninguna orientación política y no decimos qué partido queremos que entre en el Gobierno», ha insistido Ferraro. «Nosotros exigimos una renovación de las políiticas, no hablamos del color ni de las personas, nio siquiera sé a quién votan mis compañeros de mesa,», ha recalcado.

A preguntas de los periodistas, el presidente del Observatorio Económico, que formó parte de gobiernos socialistas cuando fue presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, ha remarcado que «Andalucía no se encuentra entre el grupo de regiones con alta calidad en sus instituciones, sino que, según indicadores europeos, se situa en la franja baja. Ante la permanencia del mismo partido en el Gobierno ha señalado que «cuando se estancan en el poder los mismos hay menos incentivos para renovarse y hacer cosas diferentes».

En todo caso, también ha señalado que tampoco ha visto «suficiente énfasis en los partidos de la oposción para que se produzca un cambio polítivo» o un cambio del modelo económico.

Insituciones prescindibles

Una de las cuestiones que merecen una reflexión, en su opinión, es la utilidad y la eficiencia de determinadas «instituciones prescindibles». En este grupo ha incluido el Consejo Económico y Social (CES), «que lleva 30 años y nadie sabe cuánto nos cuesta en salarios y dietas de asistencia de los representantes de la patronal y los sindicatos»; el Consejo Audiovisual de Andalucía y el propio Canal Sur.

El «asunto central del debate electoral», según el documento del OEA, debe ser cómo revertir «la débil capacidad productiva de la región, que no genera rentas suficientes para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, para generar empleo, sostener el Estado del Bienestar y para enfrentarnos al futuro con más solvencia».

En este marco, según Francisco Ferraro, el mayor énfasis hay que ponerlo en la educación, «que es lo que va adeterminar la inclusión social y que los ciudadanos necesiten menos regalías y menos estado benéfico». En este sentido, ha recalcado que el modelo educativo andaluz sigue estando «muy lejhos de la excelencia».