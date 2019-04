Operaciones corporativas en Andalucía Las empresas de Andalucía se abren a los fondos de inversión En 2018 se realizaron 64 operaciones corporativas en la región que movilizaron 1.800 millones, según Deloitte

E. Freire @encarnafreire Sevilla Actualizado: 25/04/2019 18:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La empresa familiar andaluza empieza a dejar entrar capital externo

La «mentalidad» de los empresarios andaluces está cambiando y cada vez están más abiertos a aprovechar la liquidez que siguen poniendo en el mercado los grandes fondos de inversión y de capital riesgo para fortalecer su negocio e impulsar su crecimiento. Esta tendencia se ha puesto de relieve durante una jornada sobre «Financiación alternativa y su impacto en la empresa», organizada en Sevilla por la consultora Deloitte en colaboración con la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur).

«El tejido empresarial andaluz está en clara transformación generacional y los empresarios están entendiendo de verdad la oportunidad que supone un fondo de inversión», ha señalado Leopoldo Parias, socio director en Andalucía y Extremadura de Deloitte, durante este acto con empresarios y ejecutivos celebrado en el restaurante la Raza.

«Ese concepto de un fondo de inversión como fondo buitre que entra en mi empresa, me aprieta hasta lo indecible y luego me obliga a vender mi compañía ha pasado», ha afirmado Parias. Para este directivo, la nueva visión percibe al fondo de inversión como «un socio fiable, que me puede aportar profesionalidad, contactos con el exterior y que va mucho más allá de ser un mero financiador».

Durante esta jornada Deloitte ha presentado su estudio «Transacciones corporativas en Andalucía: Situación actual y perspectivas», en el que se detallan las operaciones de este tipo que se han producido en los últimos años en la comunidad autónoma con objetivos tan diversos como la concentración, la entrada de fondos de inversión en el capitald e las compañías para impulsar el crecimiento, los cambios generacionales o la expansión internacional, entre otros.

Así, a la vista de este informe, en Andalucía, el tejido empresarial regional está siendo receptor de un creciente interés por parte de inversores internacionales y patrios, que ha desembocado en 64 operaciones corporativas solo el año pasado, por un valor total de 1.794 millones de euros.

Para Pablo Parra, director de Financial Advisory de Deloitte, «la empresa andaluza está de moda, por lo que atrae un número y perfil de inversores nunca antes visto en nuestra región». Industria, servicios y construcción son los sectores que concentran el grueso de las transacciones, un 75%. Cabe destacar también que la tasa de crecimiento de operaciones en Andalucía está un 70% más alta que a nivel nacional, según los datos de Deloitte.

En este contexto, la consultora considera que Andalucía presenta unas condiciones «más que óptimas para atraer y escalar todo tipo de inversiones». Así, entre sus bazas destaca el aumento de las exportaciones regionales (7,7% intranual) y la reducción del coste laboral por trabajador y mes en un 0,8% y un descenso del coste salarial del 1%.

También se señala, entre otros aspectos, el crecimiento del PIB regional en todos los sectores menos el industrial (-2,7%), con especial repunte de la construcción (8,8%), que está impulsada por el aumento del precio de la vivienda (5%).

En este contexto, hay otro factor que está favoreciendo que el «boom» de las operaciones corporativas que existe en España, y la liquidez enorme que mueven los fondos en el mercado nacional, esté llegando con fuerza a Andalucía.

«Los inversores están viendo que las operaciones en grandes carteras de grandes capitales, como Madrid o el Levante, dificilmente se van a mantener y están buscando mercados locales», ha señalado Leopoldo Parias.

En este sentido, ha subrayado que estos inversores «empiean a reducir el ticket medio» de las operaciones corporativas, lo que favorece «el encaje de la empresa andaluza» en sus planes de inversión.

Cifras y sectores en alza

En concreto, el informe constata que en Andalucía se ha producido un incremento del 18,5% en el importe de las transacciones, impulsado, principalmente, por el cierre de operaciones puntuales de mayor tamaño frente al número de operaciones, que crecen en torno al 9%. «No obstante, en consonancia con el panorama nacional, en el último período se aprecia una reducción del ticket medio por parte de los inversores, lo cual se ha visto reflejado en el incremento de operaciones corporativas de menor tamaño: Así, las transacciones entre 1-10 millones de euros suben un 15%.

Entre las operaciones se destacan tres tipos: adquisiciones y fusiones (inversor industrial, que busca ganar cuota de mercado o una integración vertical), private equity (inversor financiero, que entra en el capital de una empresa con potencial de crecimiento a cambio de acciones) y venture capital o capital riesgo.

Tamaño de las transacciones

En Andalucía se ha producido un aumento generalizado en las transacciones en el período 2016-2018, concentrado principalmente en las operaciones inferiores a 10 millones de euros y las superiores a 100 millones de euros.

Las transacciones superiores a 100 millones, se incrementaron a una tasa del 58% en 2018 con respecto a 2016, como consecuencia de grandes operaciones puntuales.