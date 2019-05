Plan Aerospacial de Andalucía Exdirectivos de Airbus refuerzan a EOI en el Plan Aeroespacial de Andalucía El equipo de consultores deberá presentar el documento en otoño

La oferta encabezada por la Escuela de Organización Industrial de Andalucía (EOI), ganadora del concurso de consultoría convocado por la Fundación Hélice para la elaboración del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, está respaldada por un experimentado equipo de consultores liderado por un ex peso pesado de Airbus en España. Se trata de Carlos Suárez, expresidente de EADS CASA, a quien acompañan Emiliano Mata, exvicepresidente de Relaciones Institucionales y responsable de Planificación Estratégica de Airbus; Jesús Espinosa, ex director de Operaciones de Alestis y ex responsable Territorial en Andalucía de Airbus; José Antonio Veroz, ex director de Compras, Logística y Cadena de Suministro de Alestis y responsable de la puesta en marcha de Harbin Manufacturing Centre de Airbus en China; y Ramón Rodríguez, vocal en Aeronáutica de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur).

En la propuesta presentada por EOI, que en la fase final del concurso compitió con otro licitador —KPMG, uno de los grandes de la consultoría y la auditoria mundial— también participan la asociación empresarial del sector Andalucía Aerospace, que preside AntonioGómez Guillamón; y Aset Consultores, especialista en políticas públicas para el proceso de gobernanza.

«El equipo de consultores ha sido agente activo en las decisiones que han conformado lo que hoy es el sector aeronáutico andaluz, y con su experiencia en planificación estratégica y amplio conocimiento y relaciones con los principales agentes del sector, garantiza el éxito de este proceso de reflexión estratégica», destaca Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía. Añade que los miembros del equipo están vinculados a los principales agentes de la cadena industrial aeronáutica, desde los fabricantes mundiales, a los tier1 o proveedores de primer nivel y la industria auxiliar, «garantizando una visión integral e integradora».

A este concurso público, fallado en segunda convocatoria al declararse desierta la primera, se presentaron cuatro licitadores: EOI, KPMG, Novadays y Inespasa. Junto a esta empresa aeronáutica sevillana pujaron la patronal del metal de Sevilla (Fedeme) y la Universidad Loyola Andalucía. Por su parte, la consultora internacional PwC, que estuvo valorando acudir a la licitación a sugerencia de los convocantes, desistió finalmente de presentarse.

La propuesta liderada por EOI ha resultado adjudicataria con un precio de 83.600 euros, por debajo del presupuesto base licitado cifrado en de 95.000 euros. El concurso establece que la elaboración del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía se haga en dos fases en plazos que, aproximadamente, deberán culminar en otoño próximo. El documento debe guiar las líneas de actuación y de gestión, definir los recursos económicos que deben movilizarse en Andalucía por parte de la Administración y la iniciativa privada para que la industria aeroespacial regional sea competitiva en el mercado global.

Dos fases En una primera fase de 10 semanas se elaborará el «Plan de Acción del Sector Aeroespacial de Andalucía», que incluye un diagnóstico cuantitativo y cualitativo para conocer la situación actual y detectar los problemas y oportunidades de futuro, teniendo en cuenta las grandes tendencias nacionales e internacionales; la definición de los objetivos, líneas estratégicas y medidas; la valoración económica de las acciones previstas y de los recursos necesarios, instrumentos financieros y de gestión que deban ponerse en marcha por parte de la Junta de Andalucía y de la iniciativa privada; así como la definición de los criterios de seguimiento y evaluación del Plan. En la Fase 2, que durará 12 semanas, se elaborará el documento para información pública. El resultado estará enmarcado en la estrategia industrial y de innovación de Andalucía 2020 y en la Agenda por el Empleo.