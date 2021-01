Automoción La fábrica de Renault en Sevilla opta a producir cajas de velocidades para vehículos híbridos El director general de Renault Iberia condiciona los nuevos proyectos a la firma del convenio y la reducción de gastos

José Vicente de los Mozos, presidente y director de Renault Iberia, ha trasladado este viernes al comité intercentros de la empresa que las tres fábricas que el grupo tiene en España -Sevilla, Palencia y Valladolidad- podrían tener carga de trabajo con el vehículo eléctrico y el híbrido siempre que haya se alcance un acuerdo para el convenio colectivo, según fuentes sindicales consultadas por ABC.

En la reunión con el comité intercentros, De los Mozos, que es también director de Fabricación y Logística del Grupo Renault España y que ha participado en el desarrollo del plan estratégico «Renaulution», ha anunciado que la multinacional automovilística francesa va a apostar por los segmentos B (automóviles que miden , entre 3,30 y 3,70 metros de largo), D (cuentan con espacio para cinco personas, aunque a veces pueden aumentar estos lugares a siete u ocho adultos, y miden aproximadamente entre 4,50 y 4,85 metros de largo), sobre todo, por el C (llamados compactos, que aproximadamente entre 4,30 y 4,50 metros de largo).

«Nuestros productos en España están situados en dichos segmentos, por lo que se trata de una buena noticia para el empleo en nuestras fábricas. Este paso sirve para retomar de nuevo las negociaciones del convenio colectivo, que se encontraban paradas hasta conocer el futuro que la empresa tenía previsto en su nuevo plan», subrayan desde CC.OO. Renault España.

Plan para las cuatro factorías españolas

El plan consta de varias familias de productos para las distintas factorías de Renault-España: En Valladolid, donde hay carrocería de montaje, existe la posible adjudicación de un nuevo vehículo del segmento B que se fabricará en una de las nuevas plataformas de la Alianza, adicional a Captur; la fábrica de motores de Valladolid optaría a la adjudicación de productos de la familia de motores HR12 y a la consolidación de la Ingeniería a través del desarrollo de la hibridación y las nuevas tecnologías; la planta de montaje de Palencia aspira a la adjudicación de la familia HHN de la plataforma C, con tres cajas; Sevilla podría optar a producir cajas de localidades de nueva generación.

La fábrica de Renault en Sevilla, que emplea a un millar de trabajadores en la producción de cajas de cambio para coches de gasolina y gasóleo, prepara ahora prototipos y líneas de montaje de caja reductoras para coches eléctricos. En el nuevo plan de Renault, la factoria sevillana opta a fabricar cajas de cambio para el coche híbrido, por el que se apuesta en un futuro inmediato, ya que las ventas del vehículo eléctrico no terminan de arrancar por su elevado precio y la falta de electrolineras en España que garanticen su atonomía para desplazamientos largos, indican las mismas fuentes.

Desde 1958, la factoría de Renault en Sevilla ha producido casi 30 millones de cajas de velocidades. Está considerada como una planta de fabricación de componentes mecánicos estratégica para la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, ya que cubre el 33% de las necesidades de cajas de velocidades del Grupo Renault y exporta el 80% de su producción a más de 30 fábricas cliente de la alianza en cuatro continentes. El proyecto de fabricación de cajas para el coche eléctrico y para los híbridos ampliaría la vida productiva de la planta de Sevilla, certificadaq en ISO 14001.

Propuestas para las tres factorías

Actualmente, en la factoría de Palencia se hace el Megane y el Kadjar; en Valladolid se fabrica en Captur y se hacen motores, mientras que en Sevilla se fabrican cajas de cambio para motores de combustión fósil. La empresa habría condicionado la aprobación del convenio, que quiere que sea a cuatro años, a la aprobación de esas cargas de trabajo para las factorías española.

«Los centros productivos existentes en España debemos continuar preservando la alta competitividad que tenemos actualmente, y ahí juega un papel muy importante la negociación colectiva. De ahí que los nuevos proyectos que nos ayudarían a lograrlo serían los relacionados con la fabricación de un vehículo nuevo para la planta de montaje de Valladolid, la familia de versiones derivaras del nuevo Kadjar para la de Palencia, un motor nuevo para la planta de motores de Valladolid, una caja de cambios para la de Sevilla, y el mantenimiento y la potenciación de la ingeniería», señala CC.OO.

Por su parte, la sección sindical de UGT en Renault-España ha calificado de «buena noticia» que se cuente con los trabajadores «en un momento como este, y se pueda garantizar que nuestras cuatro fábricas sigan teniendo actividad, incluso con posibilidad de crecer. Ya dijimos a finales de 2020, que estábamos convencidos de que los trabajadores españoles somos parte de la solución a los problemas por los que atraviesa el grupo».

Reducción de costes

En el transcurso de la celebración del comité intercentros de Renault España, De los Mozos ha presentado los pormenores del plan estratégico del Grupo para las pantas productivas sitas en España. La multinacional del rombo pretende reducir sus costes fijos en 2.500 millones de euros hasta 2023, con el objetivo de alcanzar en 2025 los 3.000 millones de euros, una cifra superior a la anunciada en mayo. Además, también pretende recortar 600 euros el coste de fabricación por vehículo hasta 2023, para reducir así los costes variables.

El anuncio hecho ayer por el CEO mundial de Renault, el italiano Luca de Meo, pone toda la actividad de la multinacional gala en modo economía de guerra. «Esta situación no es nuestra responsabilidad, puesto que no la hemos creado nosotros, las personas trabajadoras. A partir de aquí, y una vez asegurada la carga de trabajo futura de los centros productivos de Renault España, no buscaremos culpables si no soluciones viables y con visos de continuidad en el tiempo», sostienen.

CC.OO. traslada un mensaje de tranquilidad a todos los trabajadores y las trabajadoras del grupo en nuestro país, por que hoy nos han hablado de la viabilidad futura inmediata de los centros de trabajo en Renault España. «Pero por otro lado, también de cierta cautela porque la advertencia de Renault es que este futuro pasa por seguir siendo competitivos y por la negociación colectiva. La crisis que tenemos va a durar algún tiempo y no podemos cerrar los ojos y negar la difícil realidad. Para construir un futuro viable, desde CC.OO. vamos a seguir trabajando por consolidar el dialogo social, porque somos un sindicato responsable», manifiesta el sindicato.