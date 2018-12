Entrevista Francisco Arteaga: «Romperemos el círculo vicioso que impide el despegue del coche eléctrico» El director general de Endesa en Andalucía señala que «La Cartuja puede ser un ejemplo en Europa sobre innovación tecnológica para la transición ecológica»

Luis Montoto

Endesa está afrontando una etapa de fuerte crecimiento de sus inversiones en España. Solo en Andalucía está destinando 1.000 millones de euros a mejorar la red de distribución, a lo que se suma un desembolso de 1.700 millones para nuevos proyectos de generación renovable en el conjunto del país, tanto eólica como fotovoltaica. «Tenemos un plan de 6.400 millones de euros hasta 2021, un importe muy superior al anterior, que tendrá un impacto muy relevante en el Sur de España», afirma Francisco Arteaga (Sevilla, 1960). Este directivo, que en breve cumplirá diez años al frente de la compañía en Andalucía y Extremadura, desvela que estas dos regiones seguirán siendo un punto estratégico para ensayar tecnologías energéticas para acelerar la transición ecológica. «Hace diez años lideramos el proyecto de Smart City en Málaga, y ahora la Isla de la Cartuja puede dar un paso adelante con una iniciativa pionera en Europa», subraya.

Endesa ha anunciado un plan para extender los puntos de recarga para el coche eléctrico. ¿Ha faltado hasta ahora liderazgo político y empresarial para crear estas infraestructuras?

España necesitaba un revulsivo y que alguien ejerciera de líder en las extensión de una red de infraestructuras, porque ahora estamos atrapados en un círculo vicioso: no hay puntos de recarga porque no hay suficientes coches eléctricos; y no hay suficientes coches eléctricos porque no hay puntos de recarga. En noviembre lanzamos un plan muy ambicioso para garantizar que cualquier conductor de un vehículo eléctrico pueda desplazarse libremente por todo el país a una distancia accesible, para lo que instalaremos más de 8.500 puntos de carga rápida y súper rápida de acceso público hasta 2023, con una especial incidencia en zonas de alta concentración de automóviles. El proyecto lo capitanea nuestra marca Endesa X, dedicada a comercializar todas las soluciones que necesitan los clientes referidas a usos energéticos, y se complementa con el objetivo de instalar también 100.000 puntos de recarga privados en el ámbito residencial.

Tanto Cepsa como Repsol han entrado en el sector eléctrico. ¿Habrá una dura competencia en este negocio en el futuro?

Si los principales fabricantes de coches han lanzado programas y modelos muy ambiciosos en movilidad eléctrica y las petroleras buscan vías de crecimiento en el ámbito de la generación renovable, queda certificado que el futuro es eléctrico. La competencia es sana y Endesa parte de una posición muy competitiva. Lo que está ocurriendo indica que el horizonte es muy prometedor y que habrá una expansión del mercado mayor al propio crecimiento de los nuevos jugadores.

La compañía lideró el proyecto Smart City en Málaga. ¿Hay posibilidades de desarrollar nuevas iniciativas innovadoras en Andalucía?

En el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja existe la posibilidad de realizar un proyecto muy potente que abarque todos los ámbitos de una ciudad ejemplar en el desarrollo de tecnologías para la transición ecológica. En este entorno podemos ir a una electrificación total donde se fomente la movilidad eléctrica, la autoproducción con renovables y la gestión inteligente del consumo por parte de los clientes. Con el colaboración de las administraciones local y autonómica y del propio parque tecnológico, se puede avanzar en un alumbrado público eficiente y en la movilidad dentro de este entorno con fórmulas muy innovadoras.

¿Sería una iniciativa similar a la de Málaga?

Es un nuevo paso adelante en el desarrollo de este tipo de tecnologías. En Málaga el proyecto abarcaba a 12.000 clientes, mayoritariamente particulares; en la Cartuja podría focalizarse en 500 clientes, un número menor pero cualitativamente muy relevante, pues se trata de grandes empresas e instituciones públicas que pueden colaborar muy activamente en el desarrollo del proyecto.

¿Qué plazos de ejecución podría tener este proyecto?

Aunque el liderazgo sería de Endesa, tanto el parque tecnológico, como las administraciones públicas y las empresas privadas tiene un papel fundamental, y en base a ello debemos poner en común primero un acuerdo base. A partir de ahí, la ejecución requeriría un periodo inicial de entre seis meses y un año para el lanzamiento de las principales líneas de actuación y la concreción de las infraestructuras que se desarrollarían en el parque. Habría realidades palpables en dos o tres años, y se avanzaría hasta que la energía que se consuma en la Cartuja sea 100% renovable y generada en el propio parque. La inversión vinculada a esta iniciativa por parte de Endesa rondaría los 100 millones de euros, pero teniendo en cuenta que se cambiaría el alumbrado o las formas de movilidad, habría un desembolso añadido muy significativo que no me atrevo a cuantificar, pues no depende de nosotros.

Endesa ha revisado al alza su plan de negocio para avanzar en renovables. ¿Cuál es actualmente su previsión de crecimiento en generación con energías limpias?

A muy corto plazo vamos a incorporar 900 megavatios (MW) vinculados a subastas que realizó el anterior Gobierno, pero tenemos en cartera otros 4.000 MW de potencia analizada en proyectos que están distintos grados de maduración.

¿Estos 4.000 MW serán adquisiciones o desarrollos propios?

Ambos. Dado el ritmo que queremos darle a todo el desarrollo de renovables no podemos descartar ninguna figura. Lo idóneo es la promoción directa pues nos permite desarrollar la mayor parte de la cadena de valor, pero para cumplir nuestros objetivos hay que estudiar también proyectos de terceros, tanto en eólica como en fotovoltaica. En Endesa vamos a aprovechar todas las oportunidades de desarrollo que se presenten porque estamos dispuestos a desarrollar 1.000 MW de potencia al año, lo que significaría invertir más de 700 millones anuales.

¿Qué debe hacer el futuro Gobierno andaluz para impulsar las renovables?

Hay que depurar los puntos de acceso y evacuación de energía, ya que actualmente hay permisos concedidos que no se están utilizando, con lo cual hay una capacidad ocupada no productiva. Hay que incluir más capacidades de transporte en la planificación de Red Eléctrica (REE) y buscar fórmulas de financiación público-privadas, ya que en determinados casos los promotores pueden estar interesados en financiar estas infraestructuras. Y en paralelo, el sistema tiene que invertir para solventar el déficit en la red de transporte para evacuar energías renovables en Andalucía, ya que este desembolso se compensará con el ahorro que generarían las nuevas infraestructuras que entren en operación. Es innegable que Andalucía tiene un déficit de infraestructuras de transporte con respecto al resto del país.

¿La gran apuesta de Endesa en Andalucía serán las renovables?

También la ampliación y optimización de la red de distribución es muy relevante, con una apuesta muy clara por la digitalización y la tecnificación, con más telemandos e inteligencia de red, lo que repercutirá directamente en la calidad del servicio.

El compromiso de crecer en renovables va en paralelo al cierre de plantas de carbón en Teruel y León. ¿Afectará esta política a Andalucía?

En Andalucía tenemos la central térmica Litoral en Almería, una de las más moderna y competitivas de Europa, con mecanismos de protección del medio y el cumplimiento absoluto y escrupuloso de la más exigente normativa ambiental. Es una central de carbón muy limpia y, por lógica del sistema, será de las que tenga una vida más larga, como garantía de suministro mientras se completa el desarrollo de las nuevas energías.