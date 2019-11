Entrevista al presidende Insersa Francisco Javier de Aspe: «Nos preocupa que la inseguridad jurídica aburra a las grandes mineras» Fue un destacado constructor sevillano y ahora preside la primera empresa de sondeos de España y la principal industria auxiliar de la minería andaluza

La familia De Aspe, vinculada a marcas como Navicoas, un referente de la construcción en Sevilla hasta que la crisis azotó a este sector, ha sabido reinventarse y apostar por nuevos sectores con proyección de futuro. A través de la sociedad Mova Iberia, controla el 43% de Insersa, la empresa fundada hace 30 años por Francisco Moreno, una figura fundamental de la minería andaluza, impulsor de la patronal Aminer. Francisco Javier de Aspe García-Junco preside la compañía y su hijo Francisco Javier de Aspe Gil es consejero delegado. Con sede en Riotinto, el corazón de la Faja Pirítica de Huelva, Insersa factura 155 millones de euros y tiene 850 trabajadores. Cada mes construye un kilómetro de galerías subterráneas en las grandes minas de cobre andaluzas. El parón de los nuevos proyectos por reveses judiciales, exceso normativo y falta de agilidad administrativa está empujando a Insersa a salir con todo su bagaje a buscar negocio en los países de Centroeuropa.

¿Qué aporta la minería al negocio de Insersa y qué otras actividades desarrolla?

Somos expertos en minería de interior y de exterior y este sector aporta el 70% de nuestro negocio. Además, somos la primera empresa de sondeos e investigación minera en España. También mantenemos actividad en la construcción, tanto en obra civil como residencial, y hace pocos años añadimos la pata de promoción inmobiliaria. Estamos desarrollando 150 viviendas en La Cala de Mijas, Málaga, de las que ya hemos entregado 48, y tenemos otra promoción pequeña en Riotinto orientada a nuestros trabajadores y una tercera en Tomares. Es solo una parte del negocio de Insersa, enmarcada dentro de nuestra estrategia de diversificación. La hacemos sin correr riesgos, con cofinanciación, de forma modesta y muy controlada. Fuera de Insersa, participamos con un 50% en Sodira, dedicada a la explotación de las 14 canteras de áridos que le compramos hace unos años a LafargeHolcim.

¿Cómo ha evolucionado el negocio de Insersa?

La evolución de la empresa ha sido brutal. En 2010 facturaba 17 millones de euros y tenía 150 trabajadores y desde entonces hemos crecido a ritmos de entre el 30 y el 40% anual. Este año esperamos que nuestro volumen de negocio ronde los 155 millones de euros. Aparte, Sodira aporta otros 20 millones.

Supongo que estar desde hace 30 años en el sitio adecuado cuando las minas han vuelto a resurgir les ha dado esta proyección.

Sin duda. La facturación de 2010 prácticamente procedía toda de la construcción. En los primeros años 2000 cerraron todas las minas de Huelva y Sevilla porque el precio del cobre se derrumbó. A partir de 2004 empezaron a resurgir con la mejora de los precios de las materias primas, del cobre y del cinc, y comenzaron a llegar inversores muy fuertes al sector andaluz. Las inversiones que hay que hacer para poner en marcha una mina son brutales.

¿Cuáles son los puntos fuertes de Insersa?

El más importante son las personas que trabajan en la empresa, tanto directivos, como trabajadores. Se sienten de Insersa, quieren a la empresa, están contentos y están muy cualificados. Tenemos un programa de formación permanente, porque, de entrada no hay profesionales que conozcan el oficio. Se forman en el tajo con los que saben, con lo cual la empresa hace una inversión muy fuerte en formación. Mientras aprenden les tienes que pagar como si supieran y, además, los salarios de minería están muy por encima de otros sectores como la construcción. En segundo lugar, invertimos una fortuna en maquinaria de última generación porque este negocio se basa en la productividad. En menos de cuatro años hemos destinado 40 millones de euros a la compra de equipos.

Y supongo que la ubicación es otra baza de la compañía.

Por supuesto, el posicionamiento geográfico nos da una ventaja logística importante. Estamos en Riotinto, en el nudo gordiano de la minería metálica. Allí tenemos un parque de 60 maquinas y más de 100 mecánicos y talleres en todas las minas. También contamos con el apoyo de los sindicatos y de todos los alcaldes de las comarcas mineras porque el 95% de nuestra mano de obra procede de los pueblos de Huelva. Y tenemos el reconocimiento de nuestros clientes, que creen en nosotros, porque nos hemos ganado un prestigio importante y hemos adquirido solvencia técnica y económica en todos estos años.

¿En qué proyectos más destacados está trabajando Insersa?

Estamos haciendo sondeos en todas las grandes minas: en las tres de Matsa (Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel), en Riotinto y Masa Valverde, en Cobre Las Cruces y en Aznalcóllar. En trabajos mineros estamos también en los tres yacimientos de Matsa y en exterior en la de Riotinto. En Cobre Las Cruces, en Sevilla, nos adjudicaron la rampa de entrada al nuevo proyecto de mina subterránea, en una dura licitación con competidores nacionales e internacionales.

¿A futuro cómo ve el sector?

Yo a futuro lo veía muy bien, pero, evidentemente, los grandes proyectos que estaban prácticamente en marcha están parados. Tanto el de la mina subterránea de Cobre Las Cruces, como el de Aznalcóllar por el contencioso del concurso minero. Una mina como la de Aznalcóllar que se adjudica y después se desadjudica, cuando la compañía adjudicataria lleva ya invertidos cerca de 30 millones de euros, es una pena. El futuro podría ser impresionante para Andalucía en creación en puestos de trabajo, en inversiones y también, por supuesto, para las empresas auxiliares como la nuestra.

¿Ve una salida a corto plazo?

No vemos que a corto plazo se pueda abrir alguna mina más. Todo depende de los pleitos y de la Administración, porque en minería hay un exceso de regulación impresionante. Cada proyecto necesita gran cantidad de expedientes, de tiempo, de años... Y nos preocupa que los grandes inversores, las grandes compañías mineras, lleguen a la conclusión de que aquí en España hay una inseguridad jurídica tremenda y decidan irse corriendo.

¿Los inversores internacionales muestran inquietud?

Muestran inquietud porque un proyecto minero requiere mucha financiación y necesitan un marco jurídico seguro. Por ejemplo, Aguas Teñidas ha invertido 1.000 millones de euros y tiene trabajando a casi 4.000 personas entre directos e indirectos, entre ellas 600 nuestras. Riotinto es una gran empresa con unos socios financieros potentes, al igual que Cobre las Cruces.

¿La nueva Junta de Andalucía está agilizando los trámites?

La Administración hace anuncios de que va a apostar por la minería, pero lo cierto es que todos los procesos son muy lentos.

¿Estáis diversificando mercados a raíz del parón del sector en Andalucía?

Aquí todavía hay mucha proyección, seguimos trabajando en los grandes proyectos mineros en marcha, pero a corto plazo no prevemos que se vayan a abrir más explotaciones. El crecimiento del negocio no puede mantenerse en un 30 o 40% todos los años. Ya hemos diversificado bastante: tenemos promoción, tenemos las canteras … eso lo hemos hecho en los últimos dos años, y siempre estamos a la expectativa de entrar en nuevas actividades. Ahora, por el exceso de trabajo, no hemos podido pensar en salir al exterior, pero yo creo que ya estamos preparados y nos estamos planteando entrar en los países de Centroeuropa. Y también vamos a seguir en pequeña escala con la promoción, todo muy controlado, con recursos propios y con un endeudamiento prácticamente nulo, sin perder de vista cualquier oportunidad que nos pueda surgir en el camino.