Economía El grupo Abengoa exige 20 millones a la Junta de Andalucía debiendo a Hacienda 42 millones de euros Los accionistas minoritarios denuncian que el bonus que podría cobrar Urquijo en 2024 es casi la mitad de lo que Abengoa pide al Gobierno andaluz

María Jesús Pereira SEGUIR Sevilla Actualizado: 01/10/2020 07:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Varias filiales de la multinacional sevillana Abengoa figuran en la última lista de morosos del Ministerio de Hacienda. Del grupo Abengoa, aparecen las sociedades Abengoa SA (6,1 millones), Abengoa Finance (2,56 millones), Abengoa Abenewco (4,078 millones) y Abencor Suministros (29,49 millones). En total, deben 42 millones de euros a Hacienda. A pesar de figurar en esa lista de morosos, Abengoa exige a la Junta de Andalucía que le dé 20 millones de euros para su tercer rescate, que dice fracasará si no recibe del Gobierno autonómico esa ayuda.

Abengoa comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que extiende hasta el 15 de octubre el plazo para que la Junta de Andalucía le dé los 20 millones de euros que dice se había comprometido a aportar en el plan de refinanciación de la multinacional. La prórroga se anunció después de que ayer a mediodía expirara el plazo (o ultimátum) que había dado inicialmente Abengoa al Gobierno andaluz para formalizar esa ayuda económica.

La sociedad confirma que ha logrado las adhesiones de bancos, fondos y acreedores para ejecutar el contrato de refinanciación que firmó el 6 de agosto de 2020, pero señala que queda pendiente del apoyo financiero de la Junta. Sus problemas de liquidez le han llevado a pagar con retraso las nóminas a sus casi 15.000 empleados. Ayer abonó lo que le quedaba pendiente de agosto y parte de septiembre. Queda pendiente el pago de la extra de verano y parte de la de septiembre, según la compañía.

Abengoa y el Gobierno andaluz se han enzarzado en una guerra de declaraciones sobre si ese apoyo financiero estaba comprometido y la forma en que debe realizarse. Mientras que la Junta ha dicho por activa y por pasiva que no encuentra fórmulas legales por ahora para conceder 20 millones de euros a Abengoa, la multinacional rechaza ese argumento y dice que sí tiene herramientas y mecanismos para concederle la ayuda. El consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, subraya que no darán esa ayuda si los servicios jurídicos no dan el visto bueno, ya que gobiernos socialistas anteriores concedieron ayudas a empresas que ahora están en los tribunales (Isofotón, Santana, Cárnicas Molina o Delphi).

Los accionistas de Abengoa agrupados en AbengoaShares respaldan la posición de la Junta de Andalucía de no firmar por ahora el acuerdo de reestructuración al no encontrar fórmulas que den cobertura legal a esa ayuda. «Compartimos las críticas de la Junta de Andalucía sobre la inseguridad jurídica. Ni existen cuentas auditadas de 2019, ni se ha publicado el informe de valoración que sitúa a la matriz en quiebra técnica, ni existe certidumbre sobre si la empresa se deslocalizará en un futuro fuera de Sevilla», indican los accionistas, que han presentado una demanda en los tribunales contra el plan de refinanciación, cuya suspensión cautelar acaba de denegar el juez.

La plataforma AbengoaShare ha criticado duramente el bonus de 60 millones que los directivos de la compañía cobrarán en 2024. Si se cumplen ciertos hitos, ese bonus supondría para Urquijo recibir acciones de Abengoa y Abenewco1 por valor de más de 12 millones, más de la mitad de lo que la empresa pide a la Junta.

Bonus de 60 millones para los directivos

El plan de incentivos 2019-2024 vincula al consejero ejecutivo y a 25 directivos si crean valor tanto en Abengoa como en Abenewco1 para la sociedad a través del cumplimiento del plan estratégico para dicho período. Ese plan fue aprobado en 2019, antes de la negociación de este tercer rescate, pero la plataforma AbengoShare advierte que si se ejecuta el plan de refinanciación de Abengoa podrían cumplirse algunos de los hitos que se exigen para cobrar ese bonus.

Los directivos podrán cobrar ese incentivo si las acciones clase A de Abengoa alcanzan un mínimo de 0,25 céntimos de euros. El último día que cotizó la empresa, el 14 de julio, cerró la sesión con un valor de 0,0062 euros el título. En la parte de Abenewco 1, los 25 directivos tendrían que recuperar el valor de la deuda SOM (Senior Old Money) para cobrar en acciones unos 58 millones de euros. Los incentivos se devengarán en dos tramos: el primero a finales de 2023 (las dos terceras partes) y el resto el 31 de diciembre de 2024.

Para la revalorización se tendrán en cuenta la toma de control por un tercero, de forma individual o concertada, mendiante la adquisición de una participación directa o indirecta en Abenewco1, en virtual de la cual ostente una participación superior al 50% de los derechos de voto; admisión a negociación de las acciones de Abenewco1 o de Abenewco2bis.

¿Quién decidirá si se han cumplido los objetivos para poder cobrar los incentivos? Según el plan aprobado en 2019, será el Consejo de Administración de Abengoa el que a la finalización del plan determina su cumplimiento o no, y en caso de incumplimiento, la revalorización conseguida en cada una de sus partes, comunicando el importe definitivo del plan para cada uno de los beneficiarios.