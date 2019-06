Jornada de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) «En 2025 el súper será la abuela que te cocine» La distribución alimentaria andaluza analiza las tendencias de futuro en el sector de gran consumo

Las cadenas de supermercados y los mayoristas con implantación en Andalucía, junto a una representación de sus proveedores, reflexionaron ayer sobre el futuro del sector de la distribución comercial, durante la XI Jornada organizada en Sevilla por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA).

Humanoides que se pasean por las tiendas, como el robot «Romerito» de la enseña Sánchez Romero, «show cooking» de galletas bajas en calorías para mascotas cocinadas en directo o zapatillas deportivas que incorporan auriculares para que el cliente pueda escuchar de primera mano la experiencia de deportistas que las calzan, son algunos de los ejemplos que se expusieron en este foro para ilustrar una tendencia en auge del comercio: «la experiencia de compra», un aliciente del súper del siglo XXI, según planteó Pedro Reig, director general de Asucova.

Otros expertos desmitificaron algunas de las modas que rodean al sector. Por ejemplo, José Luis García del Pueyo, socio director de Holos Management y profesor de San Telmo Business School. «El comercio electrónico es un bluf, solo supone un 2% del volumen de las ventas», sorprendió a los presentes en el salón de actos de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). García delPueyo también habló del «postureo sostenible o medioambiental», una alusión que ponía en cuestión la realidad del reciclaje.

En este sentido, en esta sesión también se citó un estudio según el cual el consumidor pide envases que se puedan reciclar fácilmente antes que eliminar las bolsas de plástico. En paralelo, reclama también rapidez y comodidad, es decir, el listo para llevar ya envasado. «En 2025 el súper será para el cliente la abuela que le cocine», había pronosticado antes Roig.

Las distribuidoras cien por cien digitales logran márgenes que multiplican los de las cadenas

Sobre el nuevo consumidor, su mensaje también fue desmitificador: conviven los viejenials, con los millennials, «que no tienen dinero, ni hijos, solo mascotas y que hacen pequeñas compras y en pequeños formatos», señaló.

El sector de perfumería y droguería estuvo representado por el director gerente de Grupo Aromas, Rafael González, que también hizo un análisis realista de la situación. Para este ejecutivo, las nuevas tendencias de consumo responden sobre todo «a que no hay dinero en el bolsillo», y no tanto a la digitalización y la tecnología. «El consumidor lo quiere todo y gratis», afirmó el responsable de Aromas. «El factor que subyace es que los salarios no crecen» y obligan a las empresas de distribución aplicar unos márgenes «bajos y estrechos», insistió.

En perfumería el mercado se complica por la ofensiva digital: «Tenemos de competidores a nuestros propios fabricantes en el mundo on line y a distribuidores cien por cien digitales». explicó el representante de Aromas. El resultado es que Chanel por 100 euros de venta gana 18,6; Loreal, 15 euros por cada cien; Google un 20% de la facturación, mientras que los márgenes de las perfumerías oscilan entre un 1% y un 3,5%, apuntó.

José María Magarzo, director general de la patronal nacional, Asedas, informó de que el 70% de la superficie comercial de alimentación en España la representan los supermercados y las cooperativas mayoristas, que emplean a 260.000 trabajadores.

Premio a Maskom Supermercados Durante el acto de cierre de las jornadas, que contó con la participación de la presidenta de CAEA, Virginia González, el secretario general de la CEA, Luis Fernández Palacios, y el presidente de Honor de CAEA, Manuel Barea, se hizo entrega del Premio CAEA 2019 a la Empresa de Distribución. Dicho galardón recayó en la empresa Maskom Supermercados, coincidiendo con la conmemoración de su 40 Aniversario, siendo su director general, Sergio Cuberos Lara, el encargado de recoger la distinción. Maskom Supermercados es una empresa malagueña fundada en 1978 por su director general, Sergio Cuberos Lara. Con más de 40 años de experiencia, cuenta en la actualidad con 55 establecimientos comerciales, 650 trabajadores, el 80% mujeres, más de 90 millones de euros de facturación y una superficie comercial de 50.000 metros cuadrados, con más de 8.000 referencias de productos.