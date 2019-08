SEVILLA Llega a Sevilla Five Guys, la hamburguesería preferida de Obama Este lunes comienza la selección de las 40 personas que integrarán su plantilla en el centro comercial Lagoh, en Palmas Altas

Seguir María Jesús Pereira @mjesuspereira Sevilla Actualizado: 31/08/2019 09:28h

Lagoh acelera las obras para abrir sus puertas el próximo 27 de septiembre en Palmas Altas, al sur de Sevilla, convirtiéndose en el mayor centro comercial y de ocio de la capital andaluza y uno de los mayores de Andalucía al contar con 123.500 metros cuadrados, de los que 100.000 corresponderán a superficie comercial y de ocio. Lagoh tendrá 190 locales comerciales, entre los que se cita Five Guys, la hamburguesería que Barack Obama visitó personalmente en 2009.

El lunes 2 y el martes 3 de septiembre se seleccionará a los 40 trabajadores que formarán parte de la plantilla del restaurante que Five Guys abrirá en Palmas Altas. «Este ha sido el proceso de selección en el que más gente se ha apuntado de todos los que hemos realizado en España. Hemos recibido 2.500 currículos y hay concertadas 200 entrevistas», explica David Agromayor, director de Five Guys para España y Portugal.

La cadena, propiedad de la familia Murrell, llegó a España en 2016 y en sólo 31 meses ha abierto 16 restaurantes. «El primero -dice Agromayor- lo abrimos en Gran Vía de Madrid, una ciudad donde ya tenemos ocho establecimientos. Próximamente abriremos el noveno en la calle Serrano. Además, tenemos cuatro hamburgueserías en Barcelona y una en Valencia, Granada y Bilbao».

Daniel Agromayor, director de Five Guys para España y Portugal - ABC

«Nuestras hamburgueserías no son franquicias, sino locales propios de la familia Murrell, lo que hace que no tengamos hitos de apertura porque no tenemos la presión de la Bolsa, de un consejo de administración o de los inversores. Vamos abriendo hamburgueserías en función de cómo respondan los clientes», añade Agromayor. En Portugal aún no está presente «porque -dice el director de la cadena en la península ibérica- estamos buscando un local emblemático, un buque insignia, para entrar en Oporto o Lisboa».

En todo el mundo, Five Guys tiene 1.619 restaurantes, de los que todos están Estados Unidos, salvo unos 200 que están en Europa. La cadena presume de tener colas para entrar y de que entre sus clientes no sólo hay políticos como Obama, sino cantantes como Ed Sheeran, el actor Tom Hardy o el cineasta James Cameron.

En Palmas Altas, Five Guys abrirá su restaurante número 19 de España. Contará con 420 metros cuadrados, incluida una terraza frente al lago del centro comercial que Lar inaugurará el 27 de septiembre en Sevilla. «Hemos querido tener un local emblemático porque nosotros no invertimos en publicidad ni en marketing, lo que nos obliga a estar en sitios premium, como la Gran Vía de Madrid o la Plaza de Cataluña en Barcelona», agrega.

El corazón de su negocio serán las hamburguesas, hot dogs, la patatas fritas y los batidos. Así pues, Five Guys competirá en Sevilla en el segmento de las hamburguesas con McDonald's, Burger King, Goiko Grill o The Good Burger, esta última de la cadena de restauración sevillana Restalia. Sin embargo, Agromayor cree que «ni en Sevilla ni en el resto de España no tenemos competidores porque ninguno de esos restaurantes hacen lo que nosotros hacemos. Usamos productos frescos, sin congelar y cocinamos la hamburguesas de hasta 200 maneras, delante del cliente y a su gusto. La carne es irlandesa, pero las verduras y el pan son de proveedores locales porque al usar todo fresco necesitamos un suministro rápido».

Aunque inicialmente no hacía reparto a domicilio, hace meses llegó a un acuerdo con Deliveroo en España. Además, cuenta con una App para pedir on line y recoger físicamente en el restaurante.