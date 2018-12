Sanidad Malestar entre los opositores del Servicio Andaluz de Salud: «Llevo tres aprobados y sigo sin plaza» El Servicio Andaluz de Salud abre procesos sin cerrar los anteriores y perjudicando a los aspirantes

L. A. C. tiene tres oposiciones aprobadas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pero sigue sin plaza de funcionario, explica. Se presentó en la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2003 y también en la de 2007. Ambas aprobadas, pero al no tener experiencia que le diera puntos en la baremación, se quedó sin plaza en propiedad. Luego se presentó a la de 2013-2015. También aprobada y esta vez ya con años de tiempo de servicio. El problema ahora es que el SAS no resuelve la convocatoria que abrió hace cinco años. Y después de eso se ha examinado también de la OPE de 2016, que se realizó este pasado verano. Cuatro oposiciones, tres aprobadas, cero plazas para él. Las cuentas no le salen.

«Me he gastado unos 2.000 o 3.000 euros solo en prepararme oposiciones», se queja. Y a eso hay que sumar las tasas de examen:«Son 36 euros cada vez que te presentas y eso se lo regalas a la Junta, porque no te lo devuelven». Este enfermero pone un ejemplo muy gráfico sobre el gasto de los opositores:«Si me presento a las oposiciones de este año y pago las tasas pero no me dicen la nota antes de tener que pagar la siguiente, si al final me dicen que aprobé la primera oposición, los 36 euros que he vuelto a pagar no me los devuelven».

L. A. C. cree que el problema es la falta de planificación de la Junta de Andalucía con los procesos de oposiciones y ve «incomprensible» que con tres oposiciones aprobadas aún no tenga una plaza propia y siga de interino. «Esto nos pasa sobre todo a quienes tenemos entre 35 y 40 años, gente con familia que tiene que trabajar por la mañana, estudiar por la tarde y cuidar a la familia», protesta.

Para este enfermero, el SAS debería cerrar procesos antes de abrir el siguiente. «Es un esfuerzo de tiempo, de dinero y mental el preparar unas oposiciones», indica. «Imagínate que te tienes que estudiar lo mismo cuatro veces seguidas sin resultados», plantea. «Llega un momento —explica— en que te desmotivas, no tienes fuerzas porque te preguntas que para qué estás haciéndolo, si de todos modos tendrás que examinarte otra vez».