Economía Manifestación en Sevilla por los bajos precios del aceite de oliva COAG y UPA, apoyadas por UGT y CCOO, protestan este martes en la capital andaluza; ASAJA no se suma

Las organizaciones agrarias COAG y UPA, apoyadas por UGT y CCOO, protestan este martes en Sevilla por los bajos precios del aceite de oliva en origen y han hecho un llamamiento a todo el sector para secundar de forma masiva esta acción con la que se pretende pedir a las diferentes administraciones que tomen las medidas oportunas, dentro de sus competencias, para buscar soluciones.

La manifestación, a la que no se suman Asaja, Cooperativas Agro-alimentarias, ni fabricantes, fijó su salida a las 10,30 horas, del estadio Benito Villamarín, en la avenida de la Palmera en Sevilla, y avanzará hasta el Palacio de San Telmo para luego dirigirse a la Plaza España donde se encuentra la Delegación del Gobierno en Andalucía.

El secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos, ya pidió que «las buenas intenciones se traduzcan en medidas concretas, que no sólo solucionen los bajos precios de esta campaña, sino también los problemas estructurales que acusa el sector». En este sentido, reclamó a la Junta recursos técnicos y humanos «suficientes» en materia de promoción, controles de calidad, ayudas para la concentración de la oferta, envasado y comercialización, entre otros.

En lo que respecta, al Gobierno central, señaló la necesidad de que reivindique en Bruselas la autorregulación del sector, así como la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria para que se puedan establecer contratos tipos que garanticen unos precios mínimos vinculados a los costes de producción, «para que aporte un equilibrio y garantía de renta a la cadena y una estabilidad en el precio que posibilite un consumo constante».

Por su parte, el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, explicó que los productores «nos jugamos 1.500 millones de euros, lo mismo que el conjunto de la ficha financiera de la PAC para Andalucía», que es lo que se calcula que se ha ingresado de menos por la crisis de los precios originada por «maniobras de especulación» llevadas a cabo desde Andalucía.

Ha señalado que la Junta es competente para llevar a cabo los controles de la producción y del Ministerio dependen otras cuestiones que reivindican y que ayudarían a reequilibrar los mercados y avanzar en precios más razonables, como son las medidas de gestión de mercado, el almacenamiento privado y los avances en autorregulación. «Si hay especulación, no entendemos por qué Competencia no entra a investigar», ha dicho López.

Asaja: «Es una irresponsabilidad»

Por su parte, Asaja-Jaén considera «una irresponsabilidad» y «un acto fuera de lugar» la movilización del próximo 9 de julio, que sale de «una parte minoritaria del sector del aceite». Insisten en que falta unidad y consideran «un riesgo» manifestarse «contra los que nos están tendiendo la mano para frenar la caída del precio del aceite de oliva».

Apuntan que la Junta de Andalucía «apenas» tiene competencias en este ámbito y que ya ha manifestado a través de una declaración institucional todas las medidas que, dentro de su alcance, está poniendo en marcha para ayudar al sector, además de instar al Gobierno central, sobre el que recae el grueso de las competencias, a que defienda en Bruselas medidas reales de autorregulación. Por su parte, el Gobierno de España, «pese a estar en funciones, trabaja codo a codo con el sector para estas mismas medidas».

Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha acordado «no secundar» esta manifestación por entender que «es el momento de trabajar con ahínco en las medidas planteadas, y no de llevar a cabo manifestaciones, máxime si no son consensuadas y no atienden a la unidad de acción que sí prevaleció en la concentración de la plaza de las Batallas de Jaén del pasado 29 de mayo».

Moreno: «Firme apoyo» al sector

Cabe recordar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, transmitió a la Mesa de Interlocución Agraria el firme apoyo del Ejecutivo andaluz al aceite de oliva, un sector al que considera «estratégico» para la economía de Andalucía, y advirtió que sólo desde la colaboración «leal» con el Gobierno de España y con las autoridades europeas se podrá conseguir remontar la crisis de precios.

«En Andalucía tenemos un problema serio con el precio del aceite de oliva y actuaremos en consecuencia y de manera muy leal», ha señalado el presidente de la Junta, quien argumentó que «el Gobierno andaluz va a hacer su parte, pero, evidentemente, necesitamos que se constituya pronto el Gobierno de la Nación para que, junto con las autoridades europeas, luchemos todos con el objetivo de que nuestro aceite de oliva siga generando riqueza y progreso».