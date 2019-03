María Jesús Montero: «La rebaja fiscal que promete el PP es un cebo electoral que no cumplirá» La ministra de Hacienda dice que Cs está levantando frente al PSOE un muro «al estilo Trump»

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado esta mañana en Sevilla -donde ha participado en el Foro de Direcrivas Andaluzas de Deloitte- que «estamos acostumbrados a que el PP nos anuncie bajadas masivas de impuestos antes de las elecciones que posteriormente no se cumplen, y que por tanto se utilizan como cebo electoral. A mí me parece absolutamente reprochable que un tema tan importante para la igualdad se use como un anzuelo electoral para los ciudadanos».

Montero ha añadido que «estamos acostumbrados a que el Partido Popular, y en realidad la derecha, entre en una suerte competición para ver quién plantea la mayor bajada de impuestos, cuando las formaciones políticas saben que eso no es real». Agregó que esa bajada de impuestos que siempre plantea la derecha «no afectará, «como siempre, a las personas con baja renta, la clase trabajadora y sobre todo la clase media».

«Esa bajada de impuestos va dirigida a los que más tienen, los que tienen mayor capacidad económica, mayor capital y mayor ámbito de riqueza. Me parece -ha dicho- una irresponsabilidad prometer lo que no se va a cumplir como un tema tan delicado como la fiscalidad».

Para la ministra, «es difícil que haya un cumplimiento de los objetivos de estabilidad haciendo promesas de ese tipo. Evidentemente, desmantelando el estado del bienestar uno puede prometer lo que quiera y puede prometer una bajada fiscal sin límites».

Luis Garicano, cabeza de lista de Cs al Parlamento Europeo, ha dicho que mantiene el veto al PSOE aunque así lograran una mayoría para gobernar. María Jesús Montero ha comentado al respecto que le parece absolutamente reprochable «que un ciudadano haya levantado un muro al estilo Trump, un muro entre formaciones políticas que han demostrado la responsabilidad a lo largo de los últimos años. El PSOE es un partido que ha gobernado más de la mitad de la democracia en España. Cs parecía que venía a la política española con un nuevo aire pero está cogiendo lo peor de las fuerzas tradicionales».

A su juicio, «Cs tiene una alianza a fuego con el PP y Vox, y por eso está poniendo un muro de contención al PSOE. Que los ciudadanos tomen nota de eso porque este país necesita una mayoría moderada, con cordura y sentido común, que permita que sigamos avanzando y que consolide el crecimiento económico, la creación de empleo, pero también que devuelva derechos que se arrebataron durante la crisis. Es una pena que Cs que apareció en una política con vocación de centro, se vaya ido escorando de una forma tan clara a la derecha».

Informe Cámara de Cuentas

En lo que respecta al informe de la Cámara de Cuentas que pone de manifiesto que la Junta de Andalucía no tiene inscritos debidamente sus bienes, ya sea porque no aparecen o porque están catalogados con valores incorrectos, la también exconsejera de Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz ha señalado que «el PP, desde que ha llegado al Ejecutivo autonómico, no hace otra cosa que intentar justificar que no hace nada. Dicho de otra forma, están intentando permanentemente que la actualidad política esté preñada de elementos que nada tienen que ver con su gestión cotidiana», como «noticias falsas, intento de sacar de contexto, informes y datos que aparecen en la cuenta general de la Intervención General de la Junta o de la propia Cámara de Cuentas».

Montero ha abundado sobre los informes de la Cámara de Cuentas subrayando que «el Partido Socialista, cuando ha gobernado, ha atendido y ha tenido en consideración sus sugerencias y recomendaciones». ¿Por qué no aparecen todo los bienes de la Junta en su Registro General? Montero ha destacado que «esto sucede desde que se considera perímetro de la Junta también el entorno de los entes públicos y sociedades mercantiles que están en entorno de la Administración autonómica. Desde entonces se viene haciendo actualización del patrimonio, incorporándolo al Registro General. Son tareas cotidianas, recomendaciones que hay que atender, pero que no implica más que eso, que todo aparezca en un registro y que no haya varios registros».