Más de 100.000 personas de 15 países usan ya la firma electrónica de la empresa sevillana Viafirma

Viafirma, empresa sevillana pionera en la implantación de firma electrónica en empresas y administraciones, está ya presente en quince países: España, Portugal, Suiza, Argentina, Paraguay, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Cuba, Bolivia, Brasil El Salvador, República Dominicana y Perú. Viafirma, creada por el empresario Antonio Cabrera hace 18 años, ha implantado firmas electrónicas que usan 100.000 usuarios.

La empresa, con 32 empleados y sede en la localidad sevillana de Tomares, tiene delegaciones en Madrid y República Dominicana, donde se implantó hace catorce años y donde es la primera Autoridad de Certificación del país y donde contribuye a la e-administración y el e-gobierno. La compañía alcanzó el pasado año los 1,7 millones de euros de facturación, un 15% más que el año anterior. Un tercio de facturación se genera en Latinoamérica.

Gobierno abierto

«Primero empezamos con proyectos llave en mano pero hoy estamos especializado en soluciones de firma digital con certificado y firma biométrica. Ahora desarrollamos las aplicaciones a nuestro riesgo, y vendemos licencias y servicios de soporte. Además, contamos con una línea de negocio orientada al gobierno abierto, que opera bajo la marca OGooov, y que permite el acceso a toda la información que exige la Ley de Transparencia», indica Antonio Cabrera, CEO de Viafirma, que hoy tiene el 90% del capital social de la compañía y el resto está en manos de directivos.

Viafirma ha implantado en empresas y administraciones firmas digitales que usan 100.000 personas. Entre sus clientes figuran el Ministerio de Presidencia, donde implantó la firma electrónica de documentos; la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que le confío la implantación de servicios de autenticación y firma digital; la Diputación de Cádiz, que usa su portafirmas; el Gobierno de La Rioja; la compañía Signe; doce universidades españolas, entre ellas la de Sevilla y Almería; laboratorios Rovi; la Generalitat, el Gobierno de Canarias, la compañía de seguros colombiana Sura; el Servicio Gallego de Salud; Barclaycard para sus tarjetas de crédito, etcétera.

Ahorro de papel y espacio

Cabrera explica que aunque la firma electrónica no es de obligado uso (salvo en determinadas relaciones con la Administración pública), «no hay sector que no la necesite, ya que tiene múltiples ventajas, como el ahorro en papel y la agilidad en los trámites». En este sentido, explica que uno sus clientes es la operadora colombina de telefonía móvil Tigo, que tiene 6.000 oficinas en ese país, donde cada cliente le originaba un papel. «La implantación de la firma electrónica hace tres años no sólo le ha supuesto un ahorro de papel, sino también de almacenaje, ya que en su país tienen la obligación de guardar durante 15 años todos los justificantes. Antes tenían en polígonos industriales sus documentos, algo que ahora se han ahorrado», explica.

Por otra parte, señala que «con la firma electrónica ya no valen las excusas de que el jefe no puede firmar porque no está en la oficina. Con el portafirmas electrónico para directivos se puede usar la firma electrónica con certificado con cualquier sistema operativo (android, iOS o Windows) o dispositivo, ya sea ordenador de mesa, teléfono móvil, tableta, portátil o la nube. La firma digital se adapta a cualquier entorno de negocio».

Confidencialidad

«Nuestro producto Viafirma Documents está certificado por la European Agency of Digital Trust como firma avanzada. Y todos nuestros productos garantizan la confidencialidad de los datos biométricos, como trazado de la firma, presión... que son encriptados y ninguno de los participantes tiene claves que recuperan la información», aclara el consejero delegado de Viafirma, partner tecnológico de Apple Business España como especialista en soluciones innovadoras de seguridad y firma.