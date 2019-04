Ley de Segunda Oportunidad Más de 250 sevillanos arruinados van a concurso de acreedores Parados y autónomos, entre los que más recurren a la Ley de Segunda Oportunidad

E. Freire @encarnafreire Sevilla Actualizado: 17/04/2019 07:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Familias que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños negocios embargados tras la crisis, cuentas bloqueadas por impagos de tarjetas de crédito o mini créditos... Estos son perfiles entre los particulares y los autónomos que inician los trámites para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad en Andalucía, tabla de salvación para poner en orden su deuda y salir de la asfixia financiera.

En Andalucía son más de medio millar de personas en situación de sobre endeudamiento que han solicitado acogerse a esta norma aprobada en julio de 2015. En concreto, son 505 las personas arruinadas en la comunidad autónoma que exploran esta salida, lo que representa el 6,6% de los 7.540 procedimientos de este tipo abiertos en toda España. De todos los casos, el 80% los ha llevado a cabo Repara tu Deuda, despacho de abogados que inició su actividad el mismo año que entró en vigor la citada Ley.

Este balance sitúa a Andalucía en el cuarto puesto del ranking nacional, por detrás de Cataluña (3.023 solicitudes), Madrid (966) y Valencia (832). En la provincia de Sevilla, alrededor de 250 personas han recurrido a esta ley para salir la asfixia financiera, según el registro que maneja dicha firma.

Los casos aumentan

«Los casos están aumentando en Andalucía, aunque hay otros territorios, como Cataluña, que llevan la delantera. No es un trámite complicado, pero desde que se inicia hasta que se dicta un auto pasan unos meses o incluso años», explica Eladio Díaz, representante de Repara tu Deuda en Sevilla yHuelva. Este experto señala que en los juzgados sevillanos hay unos 40 procedimientos de este tipo ya en curso, pero que solo se ha fallado uno.

Siete de cada diez personas que se declaran insolventes son parados o trabajadores que han sufrido drásticas bajadas de sueldo durante la crisis o familias que han perdido una de las dos nóminas que percibían. Uno de los factores recurrentes que se repiten en muchos de los casos son los préstamos on line, que se consiguen fácilmente, con solo tener una nómina a «intereses abusivos», señala Eladio Díaz. «Al segundo mes de impago la deuda puede aumentar un 50% y si dejas de pagar se recurre al acoso telefónico y a la amenaza de embargo de bienes y nómina», añade.

El procedimiento puede tener dos fases diferentes: una que se desarrolla de forma extrajudicial y otra por la vía judicial, en caso de que no se complete con éxito la primera.

En países europeos como Italia, Alemania o Francia, en los que existen mecanismos de segunda oportunidad desde hace más de siete años, se están realizando aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año.

La Ley española permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores, siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda. No hay Juicio ni el cliente tiene que ir a declarar delante de los micros, señalan desde Repara tu deuda para quitar el miedo que la población tiene a los temas judiciales.

El procedimiento para acogerse a dicha ley se inicia con la solicitud de nombramiento de un mediador concursal, quien convoca a los acreedores y al deudor a fin de lograr un acuerdo extrajudicial de pagos. De no existir acuerdo, se tramita ante el juzgado competente un concurso consecutivo de acreedores que finalizará con la exoneración de las deudas, concediéndose la cancelación de la deuda.

Requisitos

Existe una serie de pasos y requisitos para ser beneficiario de esta segunda oportunidad: ser particular o autónomo, no tener antecedentes penales, que la deuda sea inferior a 5 millones y no contar con concursos culpables anteriores.

Repara Tu Deuda empezó con una oficina hace cuatro años y ya suma casi una treintena en toda España. Más de 6.000 clientes han pasado pro el bufete, que ha conseguido cancelar cerca de 7 millones de euros en deudas.