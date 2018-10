Luis Miguel Martin Rubio, presidente de Adacem; Miguel Rus, presidente de la CES; e Ignacio Blasco, director comercial de CaixaBank en Sevilla. - Vanessa Gómez

Confederación Empresarial de Sevilla Miguel Rus pide al ministro de Fomento que no venga a Sevilla si no habla de la SE-40 «Los sevillanos tenemos un problema grave: no nos movemos pase lo que pase», afirma el presidente de los empresarios