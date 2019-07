Adquisición en dos centros en Andalucía La multinacional alemana Nextclinics compra dos bancos andaluces de esperma y óvulos Se trata de Ceifer Biobanco, ubicado en Granada, y YES! Reproducción, con sede en Sevilla

La empresa alemana de asistencia sanitaria Nextclinics anunció ayer que asumirá el 100% de Ceifer Biobanco (Ceifer) y YES! Reproducción (YES!), «dos bancos españoles líderes en la donación de esperma y óvulos», con sedes en Granada y Sevilla.

Esta es la primera gran transacción de esta multinacional en 2019 fuera del ámbito de las clínicas especializadas en fecundación in vitro (FIV) y, según destaca la firma, tiene «una gran importancia estratégica».

El montante de la operación no ha trascendido. Esta es la segunda adquisición de Nextclinics en España tras la compra en 2018 del Instituto de Medicina Reproductiva (IMER), con instalaciones en Valencia y Denia.

El objetivo de la compañía alemana es convertirse en el proveedor de material biológico número uno en el mercado europeo de técnicas de reproducción asistida.

Nextclinics destaca en un comunicado que con las dos adquisiciones cumple dos objetivos estratégicos: «seguir creciendo en el mercado de reproducción asistida español, ofreciendo una gran diversidad de material biológico reproductivoy de alta calidad en todos sus centros de Europa y, simultáneamente, mitigar riesgos reduciendo la dependencia de terceros.

Los fundadores de Ceifer y YES!, José Antonio Castilla y Juan Pablo Ramírez, y su socio Antonio González, han reinvertido en Nextclinics y seguirán ocupando cargos de relevancia en las clínicas españolas. El importe de la transacción, tanto de Ceifer como de YES!, no se hará público.

Nextclinics (anteriormente NL Holding) es un grupo con origen y sede en Alemania dedicado a la asistencia sanitaria. Cuenta con clínicas de reproducción asistida pero también con hospitales, laboratorios médicos y una red de centros de recogida de tejidos y muestras de sangre. Esta es su segunda adquisición en España tras la compra en febrero del año pasado del Instituto de Medicina Reproductiva (IMER), entidad líder en donación de óvulos en Europa y con instalaciones en Valencia y Denia.