Proveedores de Abengoa rechazan la nueva prórroga de pago solicitada por la multinacional

El 6 de agosto de 2020, Abengoa comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había alcanzado un pacto para refinanciar su deuda -alcanza los 6.000 millones de euros- con bancos, fondos de inversión y acreedores. El plan financiero para rescatar por tercera vez a la multinacional tenía una vigencia de cuatro meses, que expira este domingo, 6 de diciembre.

En las últimas semanas, Abengoa ha venido rogando a los acreedores la enésima prórroga, esta vez hasta el 21 de diciembre, cuando está prevista la junta general de accionistas en la que Gonzalo Urquijo -destituido como presidente de la matriz pero aún al frente de su filial Abenewco1- se juega su permanencia en la multinacional. No todo el mundo ha dado el sí a esa prórroga, ya que algunos proveedores de la matriz con deuda vencida desde 2015 se han negado a aceptar un nuevo aplazamiento tras incumplir el calendario de pago que habían acordado hace meses, según ha podido saber ABC.

Tercer plan de rescate financiero

El plan de rescate se pactó para la filial Abenewco1, a la que se trasvasaron los activos y negocio del grupo, dejando fuera de la refinanciación a la matriz, Abengoa S.A. El acuerdo negociado con Gonzalo Urquijo -presidente de la matriz hasta que fue destituido por la junta de accionistas el pasado 17 de noviembre- ,incluía un préstamo bancario de 180 millones de euros con el aval del 70% del ICO; un crédito del ICO de 50 millones de euros y una línea de avales técnicos bancarios con cobertura de Cesce por importe de hasta 300 millones. Estaba previsto que el 3 de diciembre, los acreedores aceptaran una bonificación de la deuda y canjearan el resto de la deuda por acciones de Abenewco1, pasando a controlar la sociedad, algo que no ha ocurrido al no estar firmado el acuerdo.

Gonzalo Urquijo ha insistido públicamente que el plan de rescate de Abenewco1 no permitiría salvar por sí mismo a la matriz, ya que tiene una deuda vencida de 153 millones de euros. Abengoa S.A., en preconcurso de acreedores desde el pasado 18 de agosto, necesita llegar a un acuerdo con el 99% de esos acreedores, a los que ofrece permutar la deuda por préstamos participativos, para evitar el concurso y su posible liquidación. Por lo pronto, acreedores que suman más del 10% han rechazado esa prórroga, lo que impediría a Abengoa alcanzar el 99%.

Escudo frente a ejecuciones de su patrimonio

El artículo 5 bis de la Ley Concursal (preconcurso) ha protegido durante cuatro meses a Abengoa S.A. de que los proveedores con deuda vencida pidieran la ejecución de bienes prioritarios para su actividad. Sin embargo, a partir del 18 de diciembre perderá ese escudo, con lo que los proveedores podrían solicitar el embargo de algunos activos para garantizarse el cobro de la deuda. El grupo afirma que ha logrado pactar alguna solución con el 13,7% de esos acreedores pero le quedan apenas 12 días para lograr el apoyo de otro 85%.

Por otra parte, la moratoria concursal hasta el 14 de marzo de 2020 beneficiará a Abengoa S. A. de que los acreedores puedan solicitar el concurso «necesario» de la compañía. Que no se lo puedan pedir no quiere decir que Abengoa no lo pueda solicitar. De hecho, fuentes consultadas por ABC aseguran que «como el paraguas frente a ejecuciones desaparecerá el 18 de diciembre, lo lógico es que Abengoa solicite el concurso para salvaguardar su patrimonio».

¿Seis meses de preconcurso?

Algunas fuentes jurídicas consultadas por ABC indican que Abengoa podría intentar acogerse a los últimos reales decretos que contemplan la posibilidad de que el preconcurso pueda prolongarse seis meses si se solicita antes del 31 de diciembre. De hecho, el preconcurso de 2015 de Abengoa (desde entonces ha aprobado dos rescates financieros en 2017 y 2019) se prolongó hasta los seis meses por decisión judicial.

El 21 de diciembre está prevista la nueva junta general de accionistas en la que se votará el nuevo consejo de administración de Abengoa S.A. En la última junta, Urquijo fue destituido por el 66% de los votos pero el presidente saliente no permitió votar a la nueva candidatura presentada por AbengoaShares, una plataforma que aglutina a accionistas contrario a las condiciones del rescate, que darían a los socios de la matriz sólo el 2,7% de Abenewco1, entre otras cosas. La decisión de no permitir votar al nuevo consejo dejó descabezada a la sociedad, lo que ha permitido a Urquijo seguir controlando al grupo como presidente de la filial Abenewco1.

El la próxima junta se enfrentarán dos candidaturas: una apoyada compuesta por Francisco Prada Gayoso, Alex Sánchez-Pedreño y Joaquín García-Romanillos, expertos en empresas en crisis; y otra de AbengoaShares, con Juan Pablo López-Bravo, Margarida de la Riva y Jordi Sarriás. Al parecer, si gana la candidatura encabezada por Prada, Gonzalo podría seguir en Abenewco1, mientras que si triunfa la de AbengoaShares, situará al frente de la multinacional a Marco de Quinto, exvicepresidente mundial de Coca Cola y exdiputado de Cs.