Sevilla Eurotex gana en La Haya un pleito de propiedad intelectual a una multinacional holandesa La sentencia sienta un precedente en comercio electrónico y el uso de meta tags en las web

Seguir María Jesús Pereira @mjesuspereira Sevilla Actualizado: 12/10/2019 08:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Eurotex ampliará su fábrica en Tánger para producir pinturas para la automoción

Grupo Eurotex, fundada por el empresario sevillano Cándido Rubio, acaba de ganar en el Tribunal Internacional de La Haya (Holanda) un pleito de propiedad intelectual-industrial que había iniciado contra ella la multinacional holandesa The Transocean Marine Paint Association (TMPA). El tribunal ha concluido que Eurotex no incumplió el acuerdo que ambas partes habían firmado para finalizar sus relaciones comerciales, rechazando las pretensiones de la multinacional holandesa de ser indemnizada.

La sentencia del Tribunal de La Haya ha creado precedente en comercio electrico y, especialmente, sobre el uso de los «meta tags», metaetiquetas, que son fragmentos de código escrito en lenguaje HTML que se introducen en las web para ser detectadas por los correspondientes motores de búsqueda, con lo que se convierten en elementos fundamentales para posicionarse en internet. Esas etiquetas HTML que encabezan una página web resultan «invisibles» para un visitante si conocimiento de informática.

Los hechos se remontan a enero de 2014, cuando la holandesa TMPA y Eurotex firmaron un contrato que permitía a la firma sevillana acceder a sus formulaciones y procesos, y a fabricar y distribuir en España y Portugal productos de pintura para barcos bajo su marca. En diciembre de ese año Eurotex decidió resolver el contrato por diversos motivos, entre ellos retrasos en la homologación de materias primas (biocidas) para la fabricación de productos de TMPA, lo que obligó a la empresa de Cándido Rubio a tener que paralizar la comercialización de ciertos productos fabricados bajo su certificación porque no disponían de registro sanitario de la UE, ya que podría conllevar posibles sanciones si alguien lo hubiera denunciado.

Rescisión del contrato

Finalmente ambas partes alcanzaron un acuerdo en mayo de 2015 con el objeto de que ninguna de las partes formularan reclamaciones posteriores. En base a ese cuerdo, Eurotex se obligaba a pagar casi 30.000 euros a TMPA, vender el stock (con su envase y formulación) hasta agosto de ese año, eliminar cualquier publicación web, gestionar la transferencia a favor de TMPA de tres marcas y transferir a la multinacional holandesa el dominio «transocean-coaintgs.es».

El 7 de enero de 2016, TMPA envió un fax denunciando que Eurotex había incumplido el acuerdo y cifraba las sanciones en 100.000 euros. Según la firma holandesa, el nombre de la marca «Transocean» se seguía usando en la web de Eurotex a través de «meta tag»; que algunos de sus productos y nombres comerciales se estaban comercializando; y que Eurotex todavía utilizaba un emblema con un delfín en sus productos similar al emblema del ese cetáceo registrado por TMPA, denunciamdo además que otros elementos que son propiedad intelectual de la multinacional holandesa también habían sido copiados, como el color azul y las rayas de «Transocean».

TMPA anunció que si se corregían esos incumplimientos antes del 17 de enero de 2016 renunciaba a cobrar los 100.000 euros. La empresa de Cándido Rubio envió un fax confirmando que habían eliminado toda mención a la marca «Transocean» en los meta tags de la web, que habían dejado de comercializar los productos acordados, que no usaban los tres nombres comerciales de la empresa holandesa y que no tenía un delfín en sus productos, sino una orca. No obstante, para evitar cualquier problema, Eurotex fue más allá al cambiar radicalmente sus envases para evitar que no hubiera posibilidad de reclamación.

Sentencia firme

A pesar de ello,TMPA interpuso una demanda en el Tribunal Internacional de La Haya en 2016, contencioso en el que Eurotex fue asesorada por la oficina de EY Abogados, bajo la dirección jurídica en Sevilla de Jesús Borjabad y Miguel Bermudo. El Tribunal de lo Mercantil de la Haya dictó en junio de 2019 una sentencia, que ya es firma al no haberse apelado, en la que rechaza todas las pretensiones de TMPA, manifestando que Eurotex nunca incumplió lo dispuesto en el acuerdo y que no violó sus obligaciones respecto al uso de los mata tags, la fórmula del demandante o al uso de varios de sus productos, condenando en costas a la firma holandesa.