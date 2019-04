EMPLEO Supersol quiere cerrar 17 tiendas en Cádiz, Granada y Huelva El ERE afectará a 404 personas de la cadena, que propone un plan de viabilidad para reducir las pérdidas

El expediente de regulación de empleo (ERE) que plantea la cadena de supermercados Supersol contempla el cierre de 17 tiendas en las provincias andaluzas de Cádiz, Granada y Huelva, según CCOO. Así lo indica el sindicato en un comunicado después de que este martes se haya constituido la mesa negociadora con la que arranca dicho ERE, una reunión donde el presidente de la compañía ha informado de la situación actual de la empresa y de las medidas que contiene el Plan Estratégico que necesitan llevar a cabo para reflotar la compañía, según explican desde CC.OO.

El empresario ha presentado, asimismo, el plan de viabilidad a corto y medio plazo, cuyo objetivo es «reducir las pérdidas progresivamente». La empresa plantea el inicio de un ERE y una «modificación sustancial» de condiciones de trabajo, y el número total de afectados asciende a 404 personas, según CCOO, que avisa de que este proceso incluye «cierres de pescaderías y excedentes de trabajadores en tiendas por reestructuración de horarios».

Localización de las tiendas

En la documentación «se incluyen como potencialmente afectados a toda la plantilla de todas las tiendas que tengan contrato indefinido». Concretamente, la empresa ha propuesto cerrar un total de 21 tiendas en las citadas provincias andaluzas de Cádiz, Granada y Huelva, además de en Madrid, Melilla y Guadalajara.

En la provincia de Cádiz, los nueve cierres planteados afectan a tiendas de los municipios de Rota, Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda, Algeciras, San Fernando y Jerez de la Frontera (3), así como de la capital gaditana.

Las cinco tiendas que, según CCOO, plantea cerrar Supersol en la provincia de Granada se ubican en la capital -en Cartuja y en la calle Martínez Campos- y en los municipios de Motril, La Zubia y Santa Fe.

Finalmente, en lo que respecta a Andalucía, Supersol plantea en la provincia de Huelva cerrar una tienda en Isla Cristina, así como otra en el municipio de Alanís y una tercera en Galaroza.

Preocupación

CCOO ha aprovechado para manifestar su «preocupación» por este nuevo proceso de reestructuración en que se verían afectados también los derechos de la plantilla. Para el sindicato, es «imprescindible» que las medidas que se negocien «no sean traumáticas» y que las salidas sean voluntarias.

La organización defiende que el capital más importante de una empresa «es el humano», y destaca que, si no hay personal para atender a la clientela, «no hay ventas y, por tanto, no hay futuro». Las próximas reuniones de han fijado para los días 16, 23, 29 y 30 de abril y 7 y 8 de mayo.