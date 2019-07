UE-Mercosur: Arroz, cítricos y vacuno, «en jaque» por las entradas en el Cono Sur Tras 20 años de negociaciones, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur está firmado a falta de negociaciones técnicas

La Unión Europea (UE) y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) han firmado un acuerdo político de asociación estratégica tras casi 20 años de negociaciones, a falta sólo de la ratificación por parte de los Estados miembro y del Parlamento Europeo, que se prevé a partir de septiembre-octubre. Un acuerdo que preocupa al sector agrario español, andaluz y sevillano, ya que productos estratégicos para la economía provincial y regional como son el vacuno, el arroz y los cítricos podrían sufrir un duro revés y empeorar su ya complicada situación derivada de las importaciones de terceros países.

En este sentido, Asaja Sevilla critica que el Gobierno español haya apoyado un acuerdo «sin haberse llevado a cabo previamente un estudio profundo de impacto en el sector agroalimentario nacional» y espera que éste «sea tenido en cuenta antes de la ratificación de los Estados miembros», para que «si se demuestra que existe un perjuicio para los productores España pueda ejercer su derecho a veto».

Entre las producciones más sensibles dentro de la ganadería está el vacuno de carne, un sector con amplia implantación en zonas de nuestro territorio con gran valor ambiental, que soporta ya importaciones de Mercosur que suponen «el 80% de la carne de vacuno que entra en la UE», por lo que «cualquier concesión adicional introducirá fuertes desequilibrios en este mercado en un momento en que tendremos que enfrentar también al Brexit», señala la patronal agraria.

Sevilla es la provincia líder en producción de cítricos de toda Andalucía. Por eso, los citricultores están especialmente preocupados ante el previsible aumento de importaciones de Brasil de mandarinas y naranjas, que podrían llevarse por delante la industria del zumo.

Los cítricos es un sector muy afectado ya por el aumento de concesiones acumuladas por otros acuerdos comerciales como el de Sudáfrica, por lo que la firma entre la UE y el Mercosur «supondrá empeorar aún más la situación en los próximos años por la liberalización de las importaciones de zumo de naranja de Brasil, que ya ostenta el 90% del mercado europeo. Ello supondrá el cierre de las pocas industrias que quedan en España».

Igualmente, el sector citrícola tendrá repercusiones también en cuanto al limón, por el crecimiento de las importaciones de Argentina.

Otro producto especialmente sensible es el arroz. Las marismas sevillanas, con unas 38.000 hectáreas cultivadas, convierten a la provincia en la primera productora de arroz de España. Un producto que desde que la Unión Europea adoptó en 2008 la iniciativa «Todo Menos Armas» Everything But Arms (EBA) en inglés», ha venido sufriendo el aumento de las importaciones de arroz de países terceros como Camboya o Birmania a coste cero hasta este mismo año 2019, cuando se ha aplicado la cláusula de salvaguardia, a tenor del perjuicio económico «constatado» para los productores de arroz comunitarios.

Mercosur copa el 5% de la producción mundial de arroz, y el acuerdo con la UE contempla una cuota de 60.000 toneladas de arroz que entrarán a Europa a coste cero.

Según Asaja, «todas estas concesiones no solamente hacen peligrar un tejido económico en zonas productoras ya castigadas, sino que pone en duda el modelo productivo que defiende la Unión Europea, más respetuoso con el medio ambiente, que será imposible de controlar en las producciones de los países del Mercosur, que entrarán en unas condiciones competitivas mejores y con menos requisitos en el mercado europeo».