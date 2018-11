Entrevista «Vamos a duplicar las ventas de naranjas ganando peso en Asia» Export Orange prevé comercializar 12 millones de kilos de cítricos esta campaña y se plantea ampliar instalaciones

El nombre de la empresa sevillana Export Orange lleva implícita una declaración de intenciones. Es un negocio familiar, heredado de la venta de frutas y hortalizas al por mayor que inició la familia Calero tres generaciones antes. Desde 2014 y con la cuarta generación al frente de la empresa, se decide apostar por los mercados internacionales exportando una naranja de calidad cultivada en el Valle del Guadalquivir.

Pero esta empresa no sólo se limita a comercializar cítricos, sino que asume todo el proceso productivo: el cultivo, la recolección en campo, la confección y la venta, con el 90% de su mercado en el exterior. Tras una primera etapa más centrada en Europa, Export Orange mira ahora a Asia y ultramar, donde espera afianzar su negocio gracias un acuerdo comercial con la firma valenciana The Natural Hand. Pero no es la única alianza empresarial con la que la firma sevillana busca reforzar su estatus productivo. De hecho, tiene sobre la mesa una oferta para crecer en volumen usando las instalaciones de la antigua Cooperativa Agrícola Naranjera Los Alcores (Canla), hoy en día propiedad de Tala Foods (Transformados Agrícolas Los Alcores) perteneciente al grupo Algosur.

¿Cuál es el mercado estratégico para la empresa actualmente?

Tenemos una gran especialización en naranjas. Nuestra producción media está entre ocho y diez millones de kilos de naranjas que hemos estado comercializando en Reino Unido, Polonia, Noruega, Francia y Alemania, mercados que se han quedado con precios a la baja porque están optando por frutas de calidad media. Por ello, este año hemos firmado una joint venture con la firma valenciana The Natural Hand, para explotar el negocio de ultramar y Asia.

¿Qué se busca con esta alianza?

Esta firma valenciana ya tiene comercialmente una infraestructura y una marca creada en Asia, fundamentalmente debido a la exportación de caquis. La idea es aprovechar su logística para mandar nuestras naranjas. Hemos tenido contactos previos, pues The Natural Hand fue nuestro cliente y ya hemos mandado algunas partidas a través de ellos con destino a Singapur, Malasia y Omán, pero este año hemos hecho un acuerdo para ir de igual a igual. Por ahora somos dos empresas independientes con un acuerdo, pero si todo va bien, no descartamos la unificación haciendo una sociedad común, una UTE o cualquier otra figura jurídica.

¿Por qué Asia?

Por la demanda creciente y porque sabe valorar la calidad de la naranja sevillana y su dulce sabor. Tenemos acordado exportar 150 contenedores de unos 24.000 kilos cada uno solo para Asia, en el periodo de enero hasta mayo. Por tanto, hay muy buenas expectativas de crecer en ventas, y prevemos poder comercializar entorno a 12 millones de kilos en esta campaña. Esto supone casi duplicar la oferta de la pasada campaña. Es además, nuestra producción máxima, ya que nuestras instalaciones no dan para más.

¿Han pensando en ampliarlas?

Sí, pero en nuestra ubicación actual en el Polígono Industrial Los Llanos (Salteras) es imposible. El almacén está en régimen de alquiler, por lo que nos hemos planteado hacer un almacén en fincas de nuestra propiedad y también estamos valorando otras opciones que tenemos abiertas y que nos permitirían crecer en volumen. Una pasa por las instalaciones de la antigua Cooperativa Agrícola Naranjera Los Alcores (Canla), que fue una de las mayores exportadoras de naranjas en Andalucía. Sus instalaciones cuentan con un área para la clasificación de frutas y con cámaras frigoríficas. Por tanto, estamos estudiando la fórmula idónea (alquiler, asociación comercial, etc.) para poder hacer uso de sus instalaciones de casi 11.000 metros en El Viso del Alcor.

¿Cómo se presenta la campaña citrícola para la empresa?

Esta campaña llega con más producción, por lo que bajarán las pretensiones de precio en campo. Somos también productores, y producimos en nuestra finca aproximadamente el 5% del volumen que movemos. El resto, lo compramos a agricultores con los que venimos trabajando desde hace años. Empezamos con la naranja navelina y seguimos con navel y salustiana, navelate y lanelate, terminando con valencia-late. Como la mayor parte de nuestra fruta va a exportación, en muchas ocasiones necesitamos retrasar la maduración de la fruta, dándole su tratamiento siempre acorde a lo que estipula la normativa en cuanto a la aplicación de fitosanitarios.

Uno de vuestros mercados principales es Reino Unido. ¿Cómo os afecta el Brexit?

Nada más conocerse el resultado del referendum, esa misma semana se nos cayeron varios pedidos. Pero posteriormente hemos seguido exportando, con un encarecimiento respecto al transporte. Estamos expectantes, pues las condiciones de la salida del Reino Unido, su nueva situación comercial y la vinculación que mantendrá con la Unión Europea son todavía una incógnita.