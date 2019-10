SEVILLA A la venta el complejo Aljarafe Center, que incluye un hotel, oficinas, locales y un parking junto a Metromar Se trata de una concesión del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe durante 40 años, valorada en 26,7 millones de euros

Seguir María Jesús Pereira @mjesuspereira Sevilla Actualizado: 14/10/2019 23:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas En concurso la adjudicataria del hotel y el intercambiador de transportes de Mairena

Acaba de salir a la venta el contrato de concesión administrativa que el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) otorgó en 2007 a la empresa Aljarafe Center para explotar durante cuarenta años el complejo construido junto a la parada de metro de Ciudad Expo, que incluye un hotel de cuatro estrellas con 119 habitaciones, un edificio de oficinas de 65 metros de altura, una zona comercial con 5.000 metros cuadrados de superficie y un parking con mil plazas.

La venta se enmarca dentro del proceso de liquidación de la empresa Aljarafe Center, filial de Sando, que se declaró insolvente en 2015, estando la administración concursal gestionada por el equipo de Ernst Young de Sevilla integrado por Ignacio de la Vega y Jesús Borjabad. La concesión administrativa está valorada en 26,7 millones de euros, según el cuadernillo de venta del activo, aunque el valor en caso de venta forzosa se reduciría a 21,4 millones. El principal problema radica en que Aljarafe Center adeuda casi 52 millones a CaixaBank, lo que otorga al banco derechos sobre ingresos futuros de la concesión.

A la derecha, torre donde ahora la cadena hotelera Git explota un establecimiento de cuatro estrellas junto a la parada de metro de Ciudad Expo; a la izquierda, torre de oficinas de Aljarafe Center - ABC

Dos torres de 15 plantas

El complejo Aljarafe Center genera actualmente unos ingresos anuales de 1,1 millones de euros en rentas de oficinas (581.840 euros), locales comerciales (185.928 euros), hotel (297.500) y parking (42.896 euros), entre otros. Teniendo en cuenta que sus gastos son de 832.600 euros, el resultado de explotación es positivo.

El hotel de cuatro estrellas, compuesto por 119 habitaciones y 6.740 metros cuadrados construidos, dispone además de tres salones con capacidad para 200 personas totalmente equipado. El establecimiento está explotado por la cadena hotelera granadina Git desde 2014.

En cuanto al edificio de oficinas, de 65 metros de altura, tiene 15 plantas y 6.727 metros cuadrados construidos. Ubicado junto a la parada de metro de Ciudad Expo, está alquilado actualmente en un 55,5%, siendo el precio medio de la renta de 9,15 euros por metro cuadrado y mes.

Zona comercial de Aljarafe Center, donde hay una farmacia, un Telepizza y otros establecimientos frente a una plaza pública de 16.000 metros cuadrados - ABC

Zona comercial

En lo que respecta a la zona comercial, situada frente a una plaza pública de 16.000 metros cuadrados, tiene más de 5.000 metros cuadrados de superficie comercial distribuidos en planta baja y primera, y la planta baja de las torres de oficinas y del hotel. Los locales, con una superficie de entre 116 y 325 metros cuadrados, están alquilados en un 36,7%, con una renta media de 9,25 euros por metro cuadrado y mes. Entre los inquilinos figura Telepizza, una farmacia y restaurantes.

El aparcamiento subterráneo objeto de la concesión consta de dos plantas (-2 y -3), con aproximadamente mil plazas. Actualmente está explotado en rotación, con posibilidad de alquiler de plazas de aparcamiento y garantía de atender a los clientes de la zona comercial. Hasta ahora, este parking tenía poco uso porque había un bolsa de aparcamiento ilegal en unos suelos frente a la Policía Local, pero ahora ha sido eliminada con las obras de conexión con el parque del Porzuna.

Canon de la concesión

Esta concesión administrativa se remonta a 2007, cuando el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe adjudicó a la empresa Aljarafe Center la construcción y explotación en suelo municipal de un hotel, una zona comercial, un parking y un edificio de oficinas, donde construyó también un intercambiador de transportes de 4.000 metros metros cuadrados con una estación de autobuses y paradas de taxis en plaza semisótano. Se fijó un canon anual a pagar por Aljarafe Center al Ayuntamiento de Mairena por 260.000 euros, que tras las revisiones del IPC asciende en 2019 a 318.584 millones de euros.

La concesión administrativa sobre la parcela municipal de 26.115 metros cuadrados tiene una duración de cuarenta años, aunque el cómputo de tiempo de la concesión se inicio cuando se puso en uso el complejo en 2011. No obstante, la concesión puede se prorrogada potestativamente hasta los 60 años para restablecer el equilibrio económico del contrato o, excepcionalmente, para satisfacer los derechos de los acreedores en el caso de que los derechos del contratista sean objeto de titulación.

Principal acreedor

Aljarafe Center invirtió 46 millones de euros en el proyecto con unas expectativas de ingresos que después no se cumplieron, ya que no se construyó el tranvía del Aljarafe, no se usó el intercambiador de transporte conectado con el metro y tampoco se ejecutó una pasarela que uniese el complejo con el polígono empresarial Pisa (actualmente está en construcción). Ante la falta de ingresos y la obligación de hacer frente al crédito firmado con Caixabank para financiar las obras, la adjudicataria solicitó el concurso de acreedores.

Al día de hoy, Caixabank tiene reconocido un crédito con privilegio especial de 51,6 millones de euros. La entidad financiera inició en 2018 un procedimiento judicial contra el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en el que reclama la resolución anticipada del contrato de concesión de Aljarafe Center y el pago a su favor, como acreedor principal del concurso, de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que valora en 40,7 millones de euros.