Entrevista Vicente Puchal: «La biotecnología haría al algodón andaluz más competitivo» El empresario condiciona el futuro agrícola al presupuesto de la nueva PAC, al freno en la prohibición de materias activas y a la biotecnología

Inma Lopera

@abcdesevilla SEVILLA Actualizado: 22/10/2018 08:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este empresario del sector urbanístico e inmobiliario llegó a Sevilla desde Paiporta (Valencia) con 21 años. Está vinculado con el campo desde sus orígenes, pues su padre cultivaba dos hectáreas de tierra. «Vine para comprar subproductos de la molinería del trigo, concretamente, 100.000 kilos de salvado, con la mala suerte que estaba apelmazado por humedad y perdí 15.000 pesetas de las de entonces». Su padre, al llegar del campo y enterarse de su fallido primer negocio, «me hizo que volviera a Sevilla y me dijo que no regresara hasta recuperar el dinero», recuerda Vicente Puchal, un encargo que ha cumplido con creces a sus 85 años.

Los orígenes del Grupo Puchal (promotor de obras como el Polígono Aeropuerto o La Motilla, en Dos Hermanas) se remontan al año 62, cuando se fundó la primera empresa dedicada a la exportación e importación de cereales. Actualmente, esta empresa familiar continúa vinculada con el sector agrario, con dos fincas en propiedad que suman alrededor de mil hectáreas. Se trata de Hato Ratón Nuevo, situada en Aznalcázar, y Don Bartolomé, en Las Cabezas de San Juan, gestionadas por cuatro de las empresas del grupo: Visant Morri, Salvados & Cereales, Juanchana y Explotaciones Agrícolas Puchal.

¿Qué extensión tiene Hato Ratón Nuevo respecto a la finca originaria?

Hato Ratón era propiedad de la familia Raventós, los dueños del cava Codorníu, que en el año 1986 la venden a una cooperativa andaluza (hoy liquidada) de un centenar de agricultores, quien decide segregar la finca en dos. Así nace lo que hoy es Hato Ratón Nuevo y Hato Ratón Viejo. El Grupo Puchal se hace con la propiedad de la primera, que incluye 582 hectáreas, aproximadamente un 30% de la finca original. Por su parte, Hato Ratón Viejo está gestionada actualmente por la Comunidad de Regantes de Doñana.

¿Comienza entonces una transformación buscando la mayor rentabilidad agraria?

Hasta el año 90 llevamos a cabo un proceso de transformación para seguir desalinizando unos suelos que eran fuertemente salinos, a través de nuevos drenajes, nivelaciones y enmiendas de suelo con sulfato cálcico, incorporando nuevas infraestructuras de riego. Se hizo una fuerte inversión que ha dado sus frutos, y que permite mantener un tejido socioeconómico en la zona.

La finca tiene un historial de riego polémico. ¿Cómo lo han subsanado?

Hoy regamos con agua de pozos inscritos en el catálogo de aguas privadas y con una concesión de aguas superficiales procedentes del embalse de Aznalcóllar. Con este agua cultivamos algodón, tomate industrial, remolacha azucarera y otros cultivos como maíz dulce, oleaginosas y algunos hortícolas. Son suelos especiales, difíciles para producir cítricos o un frutal, pero que sí permitirían cultivos permanentes como el almendro o algún olivar.

¿Es una declaración de intenciones?

Vamos a terminar este marco de la PAC como estamos porque tenemos compromisos respecto a ayudas agroambientales. No obstante, de cara a la PAC post 2020, estamos estudiando introducir cultivos permanentes, quizás almendro y alguna variedad de olivar que sea resistente a verticilium, puesto que también cultivamos algodón. Es un proyecto en el que estamos pensando a futuro y en el que sustituiríamos los cultivos menos rentables, que hoy día son el cereal y las oleaginosas.

¿Cómo se presenta la campaña algodonera en la explotación?

Mejor que otros años. El índice de precios es bueno. A partir del mes de enero estamos muy pendientes a los índices de precios de la fibra que marca la bolsa de Nueva York. Y en cuanto observamos subidas de esas cotizaciones y la paridad euro-dólar es buena vendemos a futuro. El rendimiento en las 137 hectáreas que cultivamos en esta campaña puede alcanzar unos 5.200 kilos por hectárea, por lo que esperamos una cosecha de alrededor de 700.000 kilos. Además, un tercio de nuestra producción es algodón de fibra extralarga, que cotiza por encima del cultivo de fibra normal.

¿El algodón ha sabido subirse al carro de la I+D?

Hay cada vez más investigación varietal, y en la finca también hacemos nuestros propios ensayos. Pero, en cualquier caso, seguimos estando en clara desventaja respecto a otros países productores, debido a las barreras para la aplicación de la biotecnología agraria en Europa. Hemos colaborado en la realización de ensayos de campo del Ministerio para analizar el comportamiento de variedades de algodón y maíz con OGM y las ventajas son muchas. De hecho, el algodón andaluz sería mucho más competitivo en los mercados internacionales.

¿Este cultivo industrial tendría futuro sin las ayudas europeas?

El algodón, al igual que la remolacha, los cereales, las oleaginosas o el olivar no se podrían mantener sin las ayudas de la PAC. Por eso, es vital para la agricultura andaluza mantener un presupuesto fuerte en la próxima reforma agraria que ahora se debate.

Pues la propuesta inicial de Bruselas no ha sido muy halagüeña...

Si la Comisión Europea recorta en el siguiente marco los fondos agrícolas un 16% como ha anunciado, será catastrófico para la región y para España. El mantenimiento de las ayudas del Primer y del Segundo Pilar de la PAC son vitales para garantizar el futuro de la agricultura andaluza, del medio rural y del medio ambiente, un futuro que pasa también por que Bruselas deje de eliminar materias activas, que son las que nos permiten luchar contra las plagas y enfermedades en los cultivos. Por último, es necesario que se nos permita a los productores usar las nuevas tecnologías que posibilitan tener cultivos que sean más rentables y más sostenibles.