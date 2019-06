ECONOMÍA Vodafone lanza este viernes su primera red 5G comercial en Málaga y Sevilla Se convierte así en la primera operadora en poner en marca este servicio en España y uno de los primeros en Europa

ABC @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 10/06/2019 19:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vodafone lanzará a partir de este sábado, día 15, sus primeros servicios comerciales de 5G en 15 ciudades de España, entre ellas, Málaga y Sevilla, convirtiéndose así en la primera operadora en poner en marcha este servicio en el país y uno de las primeros en Europa. El 5G tiene ventajas como la reducción de la latencia, hasta 5 milisegundos, lo que será fundamental en la transformación de sectores clave para el desarrollo económico y aplicaciones en tiempo real como el coche autónomo, telemedicina, realidad virtual, vídeo 8K y «cloud gaming» (juegos en la nube).

Además de en las dos capitales andaluzas, Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Zaragoza, Pamplona, Santander, Vigo, Vitoria, San Sebastián, Gijón y Logroño serán las ciudades donde se implante este servicio de Vodafone, que se estrena en esta tecnología antes de lo previsto, según ha anunciado este lunes el presidente y consejero delegado de Vodafone España, António Coimbra.

Los teléfonos que comercializará son de la marca Samsung (Samsung Galaxy S10), LG (LG V50 ThingQ) y Xiaomi (Xiaomi Mi MIX3), no así de Huawei, cuyos terminales no han sido certificados aún y que se incluirán una vez que no existan dudas sobre estos terminales, al referirse sin mencionarlo al veto de empresas como Google.

Huawei será proveedor

Huawei sí actuará de proveedor, al igual que Ericsson, en función del núcleo (core) que tenía asignado para cada uno de ellos en el país, según ha dicho Coimbra, quien ha descartado que la reciente visita al Reino Unido del presidente de EE.UU, Donald Trump, haya influido en los planes de la compañía con Huawei, con la que de momento no desplegará más core en tanto esté aclarado todo el asunto.

Vodafone está de momento en la misma situación que hace unos meses. «No ha cambiado nada con respecto a Huawei», ha dicho Coimbra. El despliegue 5G se realizará sobre la frecuencia de 3,7 Ghz, en la que adquirió 90Mhz la compañía el pasado julio en la subasta en España, según el presidente, quien ha afirmado que la cobertura inicial en estas ciudades será aproximadamente un 50 %, la cual se irá ampliando.

La velocidad de la red de 5G será hasta 1Gbps en descarga de datos y a finales de año se podrán alcanzar 2Gbps, multiplicando así por 10 las velocidades de 4G. No solo el servicio de coche autónomo se verá beneficiado con el 5G, sino todo lo que tenga que ver con la gestión de coches en la ciudad, ya que «permitirá mejorar la gestión del tráfico», según la fuente.

Un antes y un después

Este lanzamiento supondrá una «revolución» y marcará un «antes y un después» porque promoverá un ecosistema de startup (empresas emergentes) que encontrarán soluciones de aplicaciones «desconocidas a día de hoy», ha añadido.

Todas las tarifas incorporarán el 5G con su precio actual, siendo la de Vodafone Ilimitada Total y Vodafone One Ilimitada Total las que podrán disfrutar a pleno rendimiento de las ventajas, según la compañía. España «llegó con retraso al 4G», algo que «afortunadamente no va a ocurrir con el 5G», ha dicho el presidente.