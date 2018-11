Elecciones en Andalucía 2018 Albert Rivera aprovecha su visita a Málaga para comer espetos y atizar a las hamburguesas del PP El líder de la formación naranja ha compartido una foto en sus redes junto a un «chiringuito» de espetos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ensalzado este domingo las bondades de los espetos de sardinas de Málaga, en contraste implícito con la comida que hace unas semanas mantuvieron el líder del PP, Pablo Casado, y el presidente del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, en una hamburguesería en Sevilla.

Rivera ha participado este domingo en Málaga en el acto central de campaña de Cs junto a la portavoz de la Ejecutiva nacional, Inés Arrimadas; el candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, y el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda, y que ha reunido a unos 2.000 asistentes, repartidos en dos salas porque se han sobrepasado las expectativas de la organización.

En el marco de esta visita a la capital malagueña, Rivera ha aprovechado para comer unos espetos y boquerones, según ha querido destacar en un comentario que ha fijado en su cuenta de Twitter: «No encontré un Mc Donald's y tuve que ir a comer unos espetos y unos boquerones a Pedregalejo. ¡Viva Málaga!», escribe el líder naranja en un tuit que acompaña con un guiño en forma de emoticón.

No encontré un Mc Donald’s y tuve que ir a comer unos espetos y unos boquerones a Pedregalejo 😜.

¡Viva Málaga ! https://t.co/spBiCurOtL — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 25 de noviembre de 2018

A comienzos de este mes de noviembre, Juanma Moreno y Pablo Casado compartieron desde sus cuentas en la misma red social fotos de una comida en una hamburguesería en la que, además de dichos dirigentes del PP, participaron sus respectivas mujeres y los hijos pequeños de ambos matrimonios, aprovechando la estancia del líder nacional popular en Sevilla con motivo de un acto de la precampaña de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.

El almuerzo fue objeto de comentarios y críticas en redes sociales que Moreno dijo unos días después encargar «con simpatía», al tiempo que defendió que comer en un establecimiento de ese tipo es «divertido» para niños pequeños, para los que hay zonas de juegos, y también para los padres porque sale «muy baratito».

Rivera no sólo ha elogiado la calidad de los espetos desde Twitter, sino que también desde su cuenta en Instagram ha incidido en esa idea argumentando que «quien no haya probado un espeto de sardinas en Pedregalejo no conoce bien Málaga».

«Lo reconozco: soy 'boquerón', me encanta venir por la tierra de mis abuelos, de mi madre y de mi infancia», añade Albert Rivera.