Elecciones en Andalucía 2018 Albert Rivera pide a Susana Díaz que se abstenga para permitir el cambio y aislar a los populistas El líder de Ciudadanos se reafirma en el pacto con el PP y deja entrever que les dejará la Presidencia

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 14/12/2018 13:38h

Albert Rivera ha comparecido en la mañana de este viernes en Sevilla por primera vez tras las elecciones del pasado 2 de diciembre para dejar claro dos mensajes.

El primero es que sólo ve factible un pacto con el PP para alcanzar el Gobierno andaluz y el segundo es que su prioridad son las políticas y no los sillones en esa negociación. Es decir, que deja abierta la puerta a ceder la Presidencia de la Junta a Juanma Moreno. «A nosotros nos interesan las políticas, no las sillas y parece que a Moreno Bonilla lo que le importa es su silla. No parece un buen camino para negociar, pero ellos sabrán; a nosotros nos interesa la Educación, la Innovación y el Empleo».

También ha lanzado otro mensaje claro y contundente al PSOE. «Susana Díaz tiene que decidir si está con los constitucionalistas o con los populistas porque lo que es cierto es que los andaluces no tolerarán que el PSOE bloquee a Andalucía», ha dicho en varias ocasiones.

Así, Rivera le ha recordado que Ciudadanos asumió su responsabilidad y permitió que Andalucía tuviera un Gobierno en la anterior legislatura. «Ahora ni les pedimos lo que hagan lo que hicimos nosotros, que votamos a favor, sino simplemente que se abstengan. Susana Díaz ha reivindicado su autonomía; tendrá que demostrar si es autónoma de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez».

Ni una palabra de Vox

Albert Rivera ha elogiado en varias ocasiones a su líder en Andalucía, Juan Marín, pero ha tenido especial cuidado en no nombrar a Vox, a pesar de las reiteradas preguntas que le han hecho los asistentes al desayunto informativo organizado por la Cadena Ser y que ha sido moderado por el director de contenidos de la Ser en Andalucía, Diego Suárez.

«Al PSOE le digo que no somos enemigos sino adversarios y es e momento de demostrar visión de Estado», ha insistido Rivera.

Asimismo, ha avanzado que el futuro Gobierno andaluz «tendrá a gente de la sociedad civil y no sólo vamos a mirar el carné político. No vamos a exigir el carné sino el compromiso de los andaluces con su tierra. Vamos a acabar con el enchufismo y el clientelismo político».