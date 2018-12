Elecciones en Andalucía 2018 Antonio Maíllo, sobre Vox: «A los ultras hay que sacarlos de su madriguera y combatirlos políticamente» El portavoz de Adelante Andalucía reclama un asiento en la Mesa del Parlamento y pide a PP y Ciudadanos que aclaren si dejarán un puesto a los de Abascal

Antonio Maíllo, portavoz de Adelante Andalucía, ha pedido este viernes en el Parlamento andaluz un sitio en la Mesa de esta institución (que va a ser «clave», reconoció) porque, asegura, ellos representan «al 17 por ciento de quienes acudieron a votar el 2 de diciembre». Con unas conversaciones informales con todos los grupos salvo con Vox, el PSOE, cree Maíllo, pide algo que no es real, es decir, «tres puestos en la mesa», incluida la Presidencia.

Desde Adelante Andalucía no entienden que PP y Ciudadanos no se hayan pronunciado abiertamente sobre si van a apoyar que Vox entre en la Mesa en detrimento del partido de Maíllo. «Ellos no dicen si con o con Vox y nosotros queremos saber si PP Y Cs van a excluir a Adelante de la Mesa. Eso sería un escándalo».

«Nosotros vamos a pelear», ha dicho «porque Adelante tenga un miembro en la Mesa». Para Maíllo, por votos y representación, Adelante está antes que Vox para participar en la Mesa.

Antonio Maíllo ha reconocido «conversaciones informales telefónicas» con PSOE, PP y Cs pero detectan dos problemas. El primero es que el PSOE quiere tres miembros, incluida la Presidencia. Y no van a pasar por ahí. El segundo, que PP y Cs no les aclaran si van a dar paso a Vox.

Con las negociaciones de fondo entre PP y Cs, con Vox reclamando su sitio, los grupos tienen hasta el 27 de diciembre, cuando se constituye el Parlamento, para fijar su posición. Hasta entonces, ha dicho Maíllo, «a los ultras hay que sacarlos de su madriguera y combatirlos políticamente».