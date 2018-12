Elecciones andaluzas Ciudadanos retrasa el acuerdo con el Partido Popular por discrepancias con el papel de Vox Nadie duda que habrá acuerdo, pero la formación naranja presiona al PSOE para que los apoye con su abstención

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 18/12/2018 11:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Partido Popular tiene prisa por cerrar el acuerdo y Ciudadanos prefiere dilatarlo en el tiempo. Pero nadie duda de que habrá pacto para el cambio de Gobierno en Andalucía. Otra cosa distinta es el precio que ambas formaciones tendrán que pagar por ello. Y en esas están. Este lunes se reunía por segunda vez la mesa política —la que toma las decisiones y en la que se sientan además de Juanma Moreno y Juan Marín, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas, secretarios generales a nivel nacional de PP y Ciudadanos— con el reto de firmar el acuerdo programático. Pero surgieron las discrepancias y el documento no se rubricó si bien todo parece indicar que lo harán en las próximas 48 horas.

Porque PP y Ciudadanos están de acuerdo en lo esencial como es el programa de gestión. Comparten el 90% de las 82 medidas que están ya casi redactadas y de las que se van a extraer las decisiones que se van a tomar en los primeros cien días de Gobierno pero hay un escollo complicado: el encaje de Vox en la elección del nuevo Presidente de la Junta y también en la del Presidente del Parlamento.

La formación que dirige Albert Rivera no quiere que la formación más a la derecha del arco parlamentario tenga ninguna relación con su entrada en el Gobierno. No quiere aparecer junto a Vox de cara a sus votantes porque le rompe su estrategia electoral de acaparar el voto de centro. Al contrario, apuesta por mantener un cordón sanitario frente al partido de Santiago Abascal quien, por cierto, estaba ayer en Sevilla (¿casualidad o reunión de trabajo con sus nuevos diputados?).

Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, opta por negociar con el PSOE, si bien dejó claro que no está hablando con los socialistas ni lo hará hasta que no tenga en la mano un acuerdo con el PP. «Susana Díaz debe decidir si bloquea al Parlamento y las instituciones. Debe asumir el peor resultado de su historia y no bloquear Andalucía», aseguraba Juan Marín quien pide la abstención a los socialistas. «Nosotros apostamos por la vía constitucionalista», es su frase más repetida en estos momentos.

Con el apoyo o la abstención del PSOE lograrían la Presidencia del Parlamento sin tener que contar con los votos de Vox y, a partir de ahí si Juanma Moreno, líder del PP, quiere ser presidente de la Junta con los votos de esa formación, será cosa suya.

Desde el PP estiman inviable esta salida de Marín, «no puede ser parte del cambio quien se ha llevado 40 años en la Junta», aseguraba en público Juanma Moreno quien evitó públicamente nombrar a Vox, pero ni falta que hizo.. El PP es consciente de que necesitan los votos de sus 12 diputados, al menos los de cuatro de ellos, para resolver la composición de la Mesa del Parlamento. Unos votos que Vox está dispuesto a dar...a cambio de obtener un sitio en el órgano de gobierno de la Cámara.

Negociar todo a la vez

Lo que sí tiene claro el PP es que toda la negociación debe ser a la vez, incluyendo no sólo el acuerdo político o la composición del Gobierno sino también la de la Mesa del Parlamento, por lo que la fecha tope para llegar a un acuerdo pasa por el 26 de diciembre ya que el 27 se constituirá la Cámara andaluza y, a partir de ahí, la Mesa ya será inamovible.

Los populares no quieren darle la Presidencia del Parlamento a Ciudadanos sin tener garantizado su parte del trato, que pasa por la Presidencia de la Junta. La formación naranja estirará los tiempos para tratar de culpar a Susana Díaz de la entrada de Vox en la Mesa del Parlamento, sabiendo que este argumento será una constante en los reproches del PSOEdurante toda la legislatura.

Los aforamientos

Además del papel de Vox en el Gobierno del cambio —que es, además, una cuestión matemática por el reparto de escaños en el Parlamento andaluz— el fuero de los diputados andaluces separa al PP de Ciudadanos. La formación naranja quiere suprimir los aforamientos de los diputados del Parlamento regional, de manera que puedan comparecer ante tribunales ordinarios. Una medida que supone la modificación del Estatuto de Autonomía para la cual sería necesaria, además, la celebración de un referéndum en la comunidad autónoma.

El PP comparte el fondo del asunto, la eliminación de los aforamientos, «creemos en la igualdad de todos los españoles», ha dicho Juanma Moreno, si bien estiman que esta modificación debe llevarse a cabo en el Congreso de los Diputados y de igual manera en todas las instituciones españolas.

Esta discrepancia sobre los aforamientos es la que, además, arguyó Juan Marín en su distanciamiento con el Gobierno de Susana Díaz, si bien fue la presidenta la que no quiso sentarse a negociar las cuentas para el año 2019 que, por cierto, será una de las primeras leyes que tendrá que elaborar el nuevo Ejecutivo regional.