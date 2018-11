Elecciones en Andalucía 2018 Adelante Andalucía cierra campaña alineando a Susana Díaz con la «derecha corrupta» Teresa Rodríguez afea a la presidenta de la Junta que le haya hecho la campaña a la extrema derecha avivando «la antorcha» de VOX

Adelante Andalucía quiere ser la única opción en la izquierda para los votantes el próximo 2 de diciembre. Para ello, cargaron contra Susana Díaz, candidata del PSOE, a la que alinearon al lado de la corrupción, «abriendo la puerta a la derecha». «Está por lo que está. No era el plan. Le gustaría estar en la Moncloa con Ciudadanos o en el Congreso sosteniendo un gobierno corrupto del PP», espetó Pablo Iglesias, que recordó que «el plan salió mal y perdió las primarias». «¿Hubiera sido posible el acuerdo de Presupuestos con Susana Díaz o la moción de censura para sacar a los corruptos del Gobierno?», preguntó Iglesias a un auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos con 2.000 personas entregadas.

El mismo que recibió a Teresa Rodríguez, candidata de la formación, cuando se proclamó como «alternativa» y redundó en la alineación de Susana Díaz con la derecha. «Es terrible que esta semana, como no tenía nada que vender, ni prometer nada nuevo, agitó la antorcha de la extrema derecha», apuntó Rodríguez, quien afirmó un rotundo «no se lo vamos a perdonar». «Le ha hecho media campaña a la extrema derecha de Andalucía. No se lo vamos a perdonar nunca», remarcó la candidata de Adelante Andalucía, que apuntó que el socialismo es una ideología digna que busca la igualdad, pero «por el socialismo hay que vivir y no vivir de él».

En la misma línea insistió Alberto Garzón cuando dijo que «votar a Susana Díaz es abrir la puerta al PP y Ciudadanos». Misma alineación que aseveró Antonio Maíllo, líder de izquierda Unida en la región al decir a la presidenta de la Junta de Andalucía que «no cuela». «No puede parar a la derecha quien mantuvo a Rajoy o quien ha metido en la Junta a Ciudadanos», aseguró Maíllo, antes de que Teresa Rodríguez volviera a cargar contra la líder socialista andaluza diciendo que dio «un golpe de estado» para mantener a Rajoy. «Susana Díaz prefiere a la derecha, pero Andalucía no. La única barrera somos nosotros», proclamó Rodríguez, que llamó «mamarracho» a Pablo Casado.

«Mamarracho» a Pablo Casado

El insulto llegó cuando Rodríguez hablaba de inmigración. «Tiene que aprender costumbres de Andalucía, porque somos un pueblo solidario y emigrante. Mamarracho. Dice que los inmigrantes llegan a llevarse las ayudas sociales y les han regalado a los bancos 70.000 millones que no nos van a devolver», espetó Rodríguez en un tema en el que Pablo Iglesias también había sido duro dirigiéndose directamente a Pedro Sánchez. «Hay doce seres humanos en un pequero español. ¿No puede nuestro país recibir a esas doce personas, muchos enfermos y dos menores? Debería ser solidario. Basta una palabra del presidente del Gobierno para salvar esas doce vidas», explicó la candidata de la extrema izquierda a la Junta de Andalucía.

Lo hizo antes de pedir que Andalucía vuelva a hacer historia con el 4 de diciembre o el 28 de febrero ante unos militantes que arroparon a Loli y Paqui, hermanas de Manuel José García Caparrós, ante el que Teresa Rodríguez rememoró una «Málaga roja» que recordaba a la desbandada por la carretera de Almería o el fusilamiento de Blas Infante «por los fascistas». Ante eso gritó a un pueblo que había definió como «emigrante» el grito de «La Pasionaria» de «¡No Pasarán!», que coreó un auditorio que había aplaudido a Alberto Garzón al reivindicar el papel de los comunistas en la Transición, antes de prometer a los presentes la tercera república «más temprano que tarde».